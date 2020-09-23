Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми

Президент Владимир Путин поручил правительству предусмотреть возможность увеличения размера выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет.

Глава государства напомнил о решении установить для семей с низким доходом выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Размер этой выплаты составляет половину прожиточного минимума в каждом конкретном регионе. Путин указал на необходимость довести выплаты до размера одного МРОТ, передает ТАСС.

«Именно так мы и обязаны поступить. Прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты, начиная с 2021 года», – сказал он.

Глава государства отметил, что правительство должно разработать четкие критерии поддержки семей с доходом ниже прожиточного минимума.

Он отметил, что «такие семьи есть, несмотря на повышение выплаты, и по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения».

«И еще раз повторю, это должен быть простой, удобный, понятный для всех механизм», – заявил Путин.

Также глава государства отметил, что российские власти смогли поддержать граждан и экономику, несмотря на падение цен на нефть.

«Хочу вновь повторить: все программы по поддержке российских семей, наши социальные обязательства перед гражданами будут профинансированы в полном объеме. Ресурсы у нас для этого есть», – уточнил Путин.

Также президент пообещал, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться, передает РИА «Новости».

Кроме того, Путин поручил до конца года наверстать отставание в создании новых мест в детсадах, хотя оно и произошло по объективным причинам.

Он напомнил, что с сентября 2020 года классные руководители должны получать ежемесячную федеральную выплату в размере 5 тыс. рублей.

«В ближайшие три года в федеральном бюджете на такие выплаты должно быть предусмотрено по 75 млрд рублей ежегодно», – отметил он.

Президент подчеркнул, что Минобразования и сенаторы должны тщательно следить за ситуацией с дополнительными выплатами учителям и не допускать никаких срывов, «все должно быть сделано в срок».

Глава государства отметил, что на горячее питание в школах на 2021 год зарезервировано 40 млрд рублей.

Также он добавил, что в вузах в 2021 году число бюджетных мест увеличится на 33 тыс., для этого будут предусмотрены средства в бюджете.

В начале марта президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Согласно документу, выплаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 тыс. 617 рублей.

Напомним, как сообщал министр труда и соцзащиты Антон Котяков, на поддержку российских семей с детьми за период распространения коронавируса было направлено порядка 640 млрд рублей.



