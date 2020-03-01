Путин расширил программу материнского капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Теперь выплаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, также предусматривает, что в случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 тыс. 617 рублей.

Теперь материнский капитал можно будет направить на строительство или реконструкцию жилых домов, в том числе на садовых земельных участках.

Ожидается, что в этом году более 1 млн семей получат средства на первого и второго ребенка.

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Согласно закону, срок выдачи сертификата уменьшается с 15 до пяти дней, причем за счет электронного взаимодействия ведомств получить сертификат можно будет в беззаявительном порядке.

Кроме того, будет сокращен срок выдачи средств материнского капитала – с 30 до 10 дней.

Право на получение выплат на первого ребенка получают отцы – единственные усыновители ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года. Одинокие отцы второго и последующих детей получат 616 тыс. 617 рублей.

Напомним, поправки в нацпроекте «Демография», учитывающие увеличенный размер маткапитала, потребуют на 2020-2022 годы дополнительного финансирования из федерального бюджета в объеме свыше 500 млрд рублей.

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