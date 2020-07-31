Российским семьям с детьми в пандемию выделили более 640 млрд рублей

Порядка 640 млрд рублей было направлено на поддержку российских семей с детьми за период пандемии коронавируса, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«В целом в период пандемии на поддержку семей с детьми было направлено более 640 млрд рублей. Это беспрецедентный объем поддержки со стороны государства. В совокупности введенные меры, безусловно, помогли поддержать доходы семей с детьми», – передает ТАСС слова министра.

Котяков отметил, что в целом дополнительными выплатами по 5 тыс. рублей на детей до трех лет, единовременными выплатами по 10 тыс. рублей были охвачены семьи, воспитывающие свыше 27 млн детей.

«Право на подачу заявлений сохраняется до 1 октября. Заявления до сих пор поступают, число выплат еще растет, но в целом мы достигли почти стопроцентного охвата», – подчеркнул он.

Глава Минтруда также добавил, что в июне стартовала программа поддержки малообеспеченных семей, воспитывающих детей от трех до семи лет включительно.

«При этом начисление пособия осуществляется с 1 января 2020 года, поэтому многие граждане получили выплаты сразу за все первое полугодие. В среднем это 33 тыс. рублей по России. Пособия назначены на 2 млн 480 тыс. детей, родителям этих детей в общей сложности переведено почти 80,2 млрд рублей», – уточнил министр.

По словам Котякова, почти 4,6 млн россиян в настоящее время работают удаленно.

«Пиковое значение достигало 11% от количества трудоустроенных граждан – это порядка 5,5 млн человек. Сейчас доля тех, кто работает удаленно, составляет менее 9% – почти 4,6 млн человек», – сказал он.

Он отметил, что Минтруд прогнозирует востребованность дистанционной занятости и после пандемии.

«Многие граждане поняли, что это достаточно удобно с точки зрения организации труда и минимизации издержек», – подчеркнул министр.

Котяков отметил, что законопроект о регулировании удаленной занятости подготовлен совместно с партией «Единая Россия».

«Он предполагает закрепление трех видов занятости: дистанционная удаленная, временная дистанционная удаленная и комбинированная дистанционная удаленная работа. Это позволит легализовать сложившиеся формы взаимоотношений работодателя и работника, определить порядок оформления документов и правила компенсации расходов работника, например, на личное оборудование при работе из дома», – добавил глава Минтруда.

Напомним, в мае президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. В конце июня он предложил еще раз выплатить по 10 тыс. рублей.

ПФР разъяснил порядок получения дополнительных выплат на детей: тем родителям, кто уже получил ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей 3-16 лет, выплата будет продлена автоматически.

Ранее Минтруд сообщал, что единовременные выплаты в размере 10 тыс. на детей до 16 лет получили 26 млн семей.

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