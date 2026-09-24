Ветеран СВО рассказал, как боец получил позывной Вопрос

Ветеран СВО Свистунов рассказал историю получения бойцом позывного Вопрос

Tекст: Дмитрий Зубарев

Участник специальной военной операции сообщил детали присвоения необычного имени своему сослуживцу перед отправкой на фронт, передает РИА «Новости». Постоянные обращения к старшему по званию стали причиной закрепления за мужчиной короткого и емкого прозвища.

«На вечерней проверке командир спрашивает: «У кого остались вопросы?». И каждый раз один и тот же боец отвечал: «Товарищ командир, разрешите вопрос». Один раз, второй, третий – так он и уехал с позывным Вопрос», – рассказал Вадим Свистунов.

Сам рассказчик носит позывной Свист. Военнослужащий отметил, что псевдоним появился еще во время учебы в военном училище и образован от его фамилии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сослуживцы или командиры присваивают бойцам позывные без их личного участия.

Один из российских солдат получил прозвище Роналдо за отбитую головой украинскую гранату.

Герой России Темирлан Абуталимов взял позывной Омск в честь погибшего командира.