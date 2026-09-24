  • Новость часаЛавров и Рубио обсудили «террористический поход Киева против мировой энергетики»
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    Мнения
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

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    24 сентября 2026, 09:46 • Новости дня

    Ветеран СВО рассказал, как боец получил позывной Вопрос

    Ветеран СВО Свистунов рассказал историю получения бойцом позывного Вопрос

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кавалер ордена Мужества Вадим Свистунов поделился забавным случаем из учебного центра, где один из военнослужащих обрел свой позывной благодаря постоянным обращениям к руководству.

    Участник специальной военной операции сообщил детали присвоения необычного имени своему сослуживцу перед отправкой на фронт, передает РИА «Новости». Постоянные обращения к старшему по званию стали причиной закрепления за мужчиной короткого и емкого прозвища.

    «На вечерней проверке командир спрашивает: «У кого остались вопросы?». И каждый раз один и тот же боец отвечал: «Товарищ командир, разрешите вопрос». Один раз, второй, третий – так он и уехал с позывным Вопрос», – рассказал Вадим Свистунов.

    Сам рассказчик носит позывной Свист. Военнослужащий отметил, что псевдоним появился еще во время учебы в военном училище и образован от его фамилии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сослуживцы или командиры присваивают бойцам позывные без их личного участия.

    Один из российских солдат получил прозвище Роналдо за отбитую головой украинскую гранату.

    Герой России Темирлан Абуталимов взял позывной Омск в честь погибшего командира.

    23 сентября 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские военные поразили ключевые дата-центры минобороны Украины в Киеве
    Российские военные поразили ключевые дата-центры минобороны Украины в Киеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные уничтожили в Киеве центры обработки данных New-Telco и «Юнайтед ДС», обеспечивавшие связь спецслужб и минобороны Украины, сообщило российское Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по центрам обработки данных, а также логистическим и складским терминалам, обеспечивающим деятельность ВСУ, передает РИА «Новости».

    «В результате ударов в городе Киев поражен центр обработки данных New-Telco, один из ключевых объектов обмена интернет-трафиком минобороны Украины», – сообщило Минобороны.

    Кроме того, в украинской столице был поражен дата-центр «Юнайтед ДС». Этот объект обеспечивает обработку и передачу данных, а также международную связь украинских спецслужб.

    Также российские военные поразили два логистических центра в Одессе и населенном пункте Ильичевка. Эти терминалы использовались для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских государств.

    На прошлой неделе российские военные поразили крупнейший киевский дата-центр «Де Ново Дата-Центр».

    Днем позже Вооруженные силы России нанесли удар по крупному логистическому центру под Одессой.

    Ранее беспилотники «Герань» уничтожили столичный центр обработки данных «ИнтерКарс».

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    23 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Российские дроны получили автономную систему оптической навигации «Сусанин»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные начали применять автономную оптическую систему навигации «Сусанин» для беспилотников, позволяющую аппаратам ориентироваться без связи с оператором и сигнала GPS, сообщил военкор Андрей Филатов.

    Вооруженные силы России начали применять систему автономной оптической навигации «Сусанин» для дронов, передает «Газета.Ru». Эта технология позволяет беспилотникам выполнять полетные задания даже при отсутствии связи с оператором и сигнала GPS.

    «Есть сейчас система навигации по подстилающей поверхности «Сусанин», про которую украинские спецслужбы знают и активно ищут ее создателя. Она позволяет нашим «Гераням» лететь без радиомаяков, ориентируясь по подстилающей поверхности», – заявил Филатов.

    Журналист отметил, что для реактивных БПЛА «Герань» значительную угрозу представляет многоуровневая оборона противника. Однако после преодоления первых 100 км от линии боевого соприкосновения беспилотники летят относительно спокойно, и количество сбитых аппаратов минимально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Киев остался без электричества после атаки реактивных беспилотников «Герань».

    Российские войска поразили этими дронами логистический склад ВСУ в Гостомеле.

    Военный эксперт Юрий Кнутов отметил недосягаемость новых модификаций аппаратов для украинских зенитных комплексов.

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    23 сентября 2026, 11:50 • Новости дня
    ВС России установили контроль над харьковскими Красным Яром и Потихоново
    ВС России установили контроль над харьковскими Красным Яром и Потихоново
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В кольце окружения в Харьковской области российскими войсками установлен контроль над Красным Яром и Потихоново, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, говорится в канале Max Минобороны.

    Продолжаются бои за Бузово в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям противника около Варваровки и Грачевки. Пресечена попытка прорыва противником кольца окружения из Черного в Харьковской области.

    Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны возле Петропавловки, Лозовой и Приколотным.

    Потери блокированных формирований ВСУ в Харьковской области за сутки превысили 35 военнослужащих, отчитались в Минобороны.

    В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Подсредним, Мартыновкой, Бережным, Революционным и Дорошенково.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и четырех бригад теробороны поблизости от Перше Травни, Ястребиного, Уланово, Угроедов, Дорошовки, Бояро-Лежачей, Радьковки и города Сумы.

    Всего же в зоне ответственности группировки за минувшие сутки противник потерял до 210 военнослужащих и бронемашину, подытожили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Рубцов, Маяков, Волчьего Яра, Лозового Донецкой Народной Республики (ДНР), Моначиновки, Андреевки, Грушевки и Изюма Харьковской области.

    При этом потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две бронемашины, а также польская 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab и 155 мм самоходная артустановка «Богдана».

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Беленького, Новоселовки, Краматорска, Семеновки, Славянска и Дружковки ДНР.

    Противник при этом потерял до 225 военнослужащих, бронемашину «Казак» и три орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригадам морской пехоты м нацгвардии около Белозерского, Андреевки, Веровки, Марьевки, Новоандреевки, Старорайского, Петровского, Новофедоровки ДНР, Межевой и Ивановки Днепропетровской области.

    В населенном Доброполье подразделения 51-й армии, наступая по сходящимся направлениям, расширили внешнее кольцо окружения в северо-западной части города. Штурмовые отряды группировки морской пехоты и 76-й десантно-штурмовой дивизии продолжили уничтожение формирований ВСУ, блокированных в западной и восточной частях Доброполья. Были отражены три попытки прорыва подразделений 4-й, 15-й бригад нацгвардии и 425-го штурмового полка ВСУ из кольца окружения в направлении Святогоровки ДНР.

    За последние  сутки уничтожены более 40 украинских военнослужащих, зачищено 158 зданий.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих, десять бронемашин и три станции радиоэлектронной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России пресекли все попытки ВСУ прорваться из окружения в Харьковской области.

    Днем ранее ВС России пресекли три попытки заброски групп усиления ВСУ из Великого Бурлука.

    В понедельник российские войска освободили харьковские Польную и Новоалександровку.

    А в минувшие выходные группировка «Север» взяла под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.

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    24 сентября 2026, 08:19 • Новости дня
    ВС России поразили телекоммуникационные центры в Киеве
    ВС России поразили телекоммуникационные центры в Киеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе массированного удара поразили телекоммуникационные и логистические центры на подконтрольной киевскому режиму территории, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и БПЛА, указало ведомство в Max.

    Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области.

    Кроме того, удар пришелся по морским судам, которые использовались в интересах ВСУ.

    В среду в Киеве фиксировались перебои с доступом в интернет из-за повреждения дата-центров местных провайдеров.

    Напомним, 20 сентября ВС России поразили в Киеве дата-центр.

    В первой половине месяца российские военные впервые поразили дата-центр «Би-мобайл» в Киеве.

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    23 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Госдеп раскрыл тему переговоров Лаврова и Рубио

    Госдеп: Лавров и Рубио обсудили украинский конфликт и отношения России и США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили на встрече в Нью-Йорке украинский конфликт и вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, сообщили в американском Госдепартаменте.

    Встреча высокопоставленных дипломатов состоялась на полях ГА ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости». Американское внешнеполитическое ведомство выпустило официальное коммюнике по итогам переговоров.

    «Госсекретарь Марко Рубио встретился сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН. Госсекретарь обсудил российско-украинский конфликт и двусторонние отношения между США и Россией», – говорится в заявлении Госдепа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о проработке встречи дипломатов на полях Генассамблеи ООН.

    Позже пресс-служба американского внешнеполитического ведомства опубликовала рабочий график госсекретаря с точным временем переговоров. Встреча с Марко Рубио открыла рабочую программу российского министра в Нью-Йорке.

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    23 сентября 2026, 14:53 • Новости дня
    Стубб заявил о попытках США добиться перемирия на Украине до наступления зимы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что Соединенные Штаты предпринимают попытки достичь соглашения о частичном прекращении огня на Украине до наступления зимы.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о попытках США добиться перемирия на Украине. «Они добиваются частичного прекращения огня к зиме», – заявил Стубб в интервью агентству Bloomberg, передает ТАСС.

    По мнению финского лидера, условием для такого перемирия может послужить взаимный отказ сторон от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, Стубб обратил внимание на недавние визиты в Москву высокопоставленных американских представителей. Среди них спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф. Эти поездки, как считает Стубб, указывают на стремление Дональда Трампа играть более активную роль в мирном урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона рассчитывает добиться прекращения боевых действий на Украине к зиме.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал о планах Вашингтона по частичной деэскалации конфликта. А помощник президента России Юрий Ушаков назвал встречу Владимира Путина с американскими посланниками конструктивной.

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    23 сентября 2026, 12:26 • Новости дня
    Кремль спросили о новых мирных переговорах по Украине

    Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирных переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров по Украине пока нет, несмотря на сохраняющуюся открытость России к диалогу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время нет никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров по ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет. Хотя мы как российская сторона сохраняем свою открытость для мирных переговоров», – сказал Песков.

    Представитель Кремля также подчеркнул, что киевский режим продолжает осуществлять свою террористическую деятельность.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на завершение украинского конфликта до наступления зимы при поддержке США.

    Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков анонсировал детальное обсуждение ситуации вокруг Украины между главой МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность организовать трехсторонние переговоры по украинскому вопросу.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров по украинскому вопросу в октябре.


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    23 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Лавров отверг возможность остановки спецоперации ради переговоров

    Лавров: Россия не будет делать паузу в СВО на время переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

    Россия готова к переговорам о долгосрочном урегулировании украинского конфликта, но не планирует останавливать боевые действия на этот период, подчеркнул Лавров, передает РИА «Новости».

    «Россия, и это неоднократно подтверждал президент Владимир Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого справедливого мира… Однако наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции», – заявил глава МИД.

    По словам министра, европейские страны стремятся добиться временного перемирия с единственной целью. Пауза нужна Европе для предоставления передышки киевским властям и восполнения истощенных военных арсеналов Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к возобновлению мирных переговоров с Киевом.

    На полях саммита БРИКС он назвал возможный приезд Владимира Зеленского в Россию значительным жестом доброй воли.

    При этом глава внешнеполитического ведомства исключил возможность прекращения боевых действий на время дипломатического диалога.

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    23 сентября 2026, 10:26 • Новости дня
    Российские разведчики ликвидировали двух польских наемников на Украине

    Российские военные ликвидировали двух польских наемников на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российские разведчики ликвидировали двух польских наемников на Днепропетровском направлении, сообщил разведчик подразделения специальных операций группировки войск «Центр» с позывным «Хаба».

    Бойцы группировки войск «Центр» обнаружили тела двух иностранных наемников после штурма позиции ВСУ «Трезубец» на Днепропетровском направлении, передает РИА «Новости». Перед атакой позиции подверглись артиллерийскому обстрелу.

    «Мы начали досмотр тел, мы сразу поняли, что это наемники, потому что ВСУ обычно клеят себе скотч синего цвета, а у них был зеленого цвета. После того как мы обыскали, мы забрали их документы, передали командованию. Были польские документы, паспорта, их было двое», – рассказал разведчик с позывным «Хаба».

    Власти Польши ранее признавали, что не располагают точными данными о количестве своих граждан, участвующих в боевых действиях. По информации Минобороны России на март 2024 года, с начала СВО на Украину прибыли почти 13,4 тыс. наемников, из которых около трех тысяч – поляки. Подтверждено уничтожение почти шести тысяч иностранных боевиков, среди которых преобладают граждане Польши.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о создании специального легиона наемников для Украины.

    Весной президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о декриминализации наемничества для служивших в ВСУ граждан.

    Накануне военнослужащие группировки войск «Север» узнали о прибытии в Харьков главкома ВСУ Михаила Драпатого и колумбийских наемников для попытки прорыва окружения.

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    23 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Авиацией Черноморского флота в северо-западной части Черного моря за сутки уничтожены три безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ складам горючего и объектам энергетики.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства БПЛА и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 868 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 244 127 беспилотников, 672 ЗРК, 31 010 танков и других бронемашин, 1780 боевых машин РСЗО, 36 547 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 638 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Утром в среду сообщалось, что ВС России нанесли групповые удары по Киеву и Одессе.

    Накануне вечером ВС России поразили логистические центры и судно с оружием в Одессе.

    В тот же день они поразили украинские цеха производства БПЛА.

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    24 сентября 2026, 09:23 • Новости дня
    ВС России поразили заводы по производству дронов и центры связи на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям, производящим беспилотники, и логистическим центрам в Киеве и Одессе, сообщило Минобороны.

    В ходе массированного удара России на Украине были поражены предприятия по производству дронов, логистические и телекоммуникационные центры, а также суда, работающие в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В Киеве уничтожены объекты по производству и хранению беспилотников, включая цеха компаний «ПЕГАС АРМС» и «Элемент ЮА». Также поражен логистический центр, распределявший дроны, и телекоммуникационные узлы «Киевстар» и «Парковый», обеспечивавшие связь для военных.

    В Одессе удары пришлись по двум логистическим центрам, где хранились военные грузы из Европы. Кроме того, в море поражен танкер с горюче-смазочными материалами, направлявшийся в порт Черноморск для снабжения украинских войск.

    Ранее в четверг Минобороны сообщило, что ВС России в ходе массированного удара поразили телекоммуникационные и логистические центры киевского режима.

    Двумя днями ранее российские войска поразили украинские цеха производства беспилотников.

    Кроме того, военные России поразили производства ракет в Киеве и Павлограде.

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    24 сентября 2026, 01:20 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    В украинской столице зафиксирована серия мощных взрывов на фоне объявленной ранее воздушной тревоги.

    Серия мощных взрывов была зафиксирована на территории украинской столицы в ночное время, передает РИА «Новости». Информацию о происшествиях подтвердили местные источники.

    «В Киеве прогремели взрывы», – говорится в официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале телекомпании «Общественное». Незадолго до инцидента в городе сработала система оповещения о воздушной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли массированный удар по украинским военным заводам.

    В начале сентября Россия значительно нарастила количество ударов по Киеву.

    В конце августа Вооруженные силы России продолжали наносить утренние удары по целям в украинской столице.

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    23 сентября 2026, 22:51 • Новости дня
    Косачев назвал главное условие для завершения конфликта на Украине

    Косачев призвал Киев вернуться к конституции 1996 года для завершения конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Для окончания конфликта Киев должен вернуться к конституции 1996 года с нейтральным и безъядерным статусом страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

    Косачев скептически прокомментировал недавние слова главы украинского МИД Андрея Сибиги о готовности Киева к полному и безусловному прекращению огня.

    «Конец войне – это когда Украина согласится на восстановление конституции 1996 года с нейтральным и безъядерным статусом», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

    Политик отметил важность соблюдения правочеловеческих статей, исключающих дискриминацию русских и русскоязычных жителей. Он также призвал отменить поправки образца февраля 2019 года, закрепляющие курс на вступление в Евросоюз и НАТО. По его мнению, именно эти изменения привели страну к краху.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

    Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН во время доклада министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года.


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    24 сентября 2026, 06:57 • Новости дня
    Украинские военные в Сумской области начали умирать от листериоза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Случаи листериоза – тяжелого бактериального инфекционного заболевания – участились в подразделениях ВСУ в Сумской области, фиксируются даже смерти, сообщили в российских силовых структурах.

    Среди военнослужащих украинской армии в Сумской области начали фиксировать тяжелую бактериальную инфекцию, передает ТАСС.

    «В подразделениях ВСУ в Сумской области участились случаи листериоза – тяжелого бактериального инфекционного заболевания. Есть случаи с летальным исходом», – сообщил источник агентства в российских силовых структурах.

    Собеседник также уточнил причину распространения болезни. По его словам, бойцы приносят инфекцию с передовых позиций, где они вынуждены находиться без смены по несколько месяцев подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе на подконтрольной Киеву территории Сумской области выявили резкий рост заболеваемости лихорадкой Западного Нила и гепатитом С. В июле в полевом госпитале в Черниговской области от неизвестной острой инфекции погибли 26 солдат ВСУ. Весной в рядах украинской армии на сумском направлении зафиксировали массовое распространение хантавируса из-за антисанитарии.

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    24 сентября 2026, 07:22 • Новости дня
    Снаряды «Краснополь» лишили ВСУ возможности прикрываться домами мирных жителей

    Минобороны сообщило об эффективности снарядов «Краснополь»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» на краснолиманском направлении используют против ВСУ высокоточные программируемые снаряды «Краснополь», которые не оставляют шансов противнику и делают бессмысленной тактику украинской армии по прикрытию домами жителей, сообщили в Минобороны России.

    Российские артиллеристы на краснолиманском направлении активно применяют высокоточные программируемые снаряды против украинских военных, передает ТАСС. Ежедневно расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии поражают скопления живой силы, командные пункты, склады боеприпасов и мобильные артиллерийские системы противника, в том числе западного производства.

    «Расчеты «Мста-С» производят выстрелы в т. ч. высокоточными программируемыми снарядами «Краснополь», которые не оставляют шансов противнику», – рассказали в Минобороны. В ведомстве пояснили, что такие боеприпасы позволяют бить без пристрелки, а цель подсвечивается лазерным целеуказателем с беспилотника.

    Точность попадания подобных снарядов называют ювелирной. В военном ведомстве подчеркнули, что излюбленная тактика украинских войск прикрываться домами мирных жителей теперь становится бессмысленной. Помимо высокоточного оружия, артиллеристы продолжают использовать обычные осколочно-фугасные боеприпасы для поражения бронетехники и артиллерии, контролируя результаты с помощью разведывательных дронов в реальном времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллеристы 25-й общевойсковой армии наносят точечные удары по позициям ВСУ в Красном Лимане без риска для мирных жителей. Операторы беспилотников этой же группировки ликвидировали украинские наземные роботизированные комплексы на краснолиманском направлении. Госкорпорация «Ростех» отчиталась о поражении тысяч вражеских целей управляемыми снарядами «Краснополь-М2» за время спецоперации.

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