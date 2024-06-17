Боец СВО из Дагестана взял позывной погибшего командира-омича

Tекст: Валерия Городецкая

Абуталимов служил под командованием Груздева, который научил его всему необходимому в боевой обстановке, сообщается в Telegram-канале программы «Время героев».

Однажды во время боя командир отправил Темирлана с боевой задачей, а сам занял его позицию. «Во время боя командир отправил меня на другой участок исправить ошибки, разобраться в ситуации. А сам занял мою позицию. И в момент, когда я пошел наводить АГС, поднял «птицу», я увидел, что выстрелом из танка накрыло позицию, где стоял мой командир и где должен был находиться я. Командир погиб. Евгений посмертно получил звание Героя России», – рассказал боец.

В память о Груздеве Абуталимов взял себе его позывной и стал Омском. Он поддерживает общение с родителями погибшего друга и в будущем планирует посетить его родной город, в честь которого и был взят его позывной.

Ранее участники программы «Время героев» встретились с семьями.