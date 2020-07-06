Июльские выплаты на детей получили 26 млн семей

Единовременные выплаты в размере 10 тыс. на детей до 16 лет получили 26 млн семей, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«По состоянию на 6 июля единовременные выплаты перечислены родителям 26 млн детей от 0 до 16 лет. Эта выплата стала первой в России, которая была организована по принципам социального казначейства. Благодаря этому выплата по 10 тыс. рублей без дополнительных заявлений была переведена 99% семей, ранее получивших ежемесячные пособия на детей от 0 до 3 лет и единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что технический алгоритм, отработанный при начислении первых выплат, позволил оперативно обработать данные и перечислить деньги родителям, которые уже обращались за выплатами.

«Мы впервые отработали меру социальной поддержки по принципам социального казначейства. Эти принципы подразумевают оперативную поддержку граждан, без сбора дополнительных документов и даже подачи заявления, если ранее гражданин уже обращался за аналогичной поддержкой», – сказал министр.

В ведомстве уточнили, что сейчас при начислении июльской выплаты Пенсионный фонд использовал данные, предоставленные родителями при обращении за ежемесячным пособием на детей от 0 до 3 лет за период с апреля по июнь и единовременной выплатой на детей от 3 до 16 лет, которая начала выплачиваться с 1 июня.

«Право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября. Те семьи, которые имеют право на выплаты, но еще не подали заявление, могут подать заявление дистанционно – через портал «Госуслуги». Если семья обращается за средствами после 1 июля, то все причитающиеся выплаты – ежемесячные выплаты на детей от 0 до 3 лет, единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет и единовременная выплата от 0 до 16 лет – начисляются родителю единовременно. Такие выплаты не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер поддержки семьям с детьми», – сказано в сообщении.

Напомним, президент Владимир Путин в обращении к россиянам предложил еще раз выплатить в июле по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на новые единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет планируется направить свыше 270 млрд рублей.

ПФР разъяснил порядок получения дополнительных выплат на детей: тем родителям, кто уже получил ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей 3-16 лет, выплата будет продлена автоматически.