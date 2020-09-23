Эксперт заявил о колоссальном значении расширения программы газификации для Хабаровского края

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23 сентября, среда  |  Последнее обновление — 16:32  |  vz.ru
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Когда российская экономика вернется на докоронавирусный уровень

Экономика России упала не так сильно, как прогнозировалось Станислав Красильников/ТАСС
Восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса будет очень долгим. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении на юбилейной сессии Генассамблеи ООН. Ранее прогноз по российской экономике дал Герман Греф – он полагает, что в ближайший год она не сможет восстановиться до докризисного уровня 2019-го. Почему восстановление экономики не будет быстрым и какие факторы могут ускорить ее рост? Подробности...
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Новые способы порабощения стран опаснее старых

Некоторые страны по-прежнему рискуют оказаться сателлитами бывших метрополий или транснациональных корпораций А. Давыдов, Ю. Лобачев
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ООН «как можно скорее» завершить деколонизацию, что сразу напомнило о внешней политике страны в период СССР. Однако министр имел в виду немного другое: о традиционных формах колонизации теперь остались только воспоминания, но есть новые – менее очевидные, но более опасные. И России есть что предложить для борьбы с ними. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Как США создают гиперзвуковое оружие против России

Так будет выглядеть «американский «Кинжал» lockheedmartin.com
В последние дни и американские политики, и военные неоднократно заявляли о новых успехах США в разработке гиперзвукового оружия. Вашингтон явно хочет вернуть себе лидерство в таких разработках. На чем основаны подобные заявления, какие именно программы гиперзвукового оружия сегодня ведутся в США и какие выводы из происходящего могла бы сделать Россия? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Сердца требуют не перемен, а переворотов

Алексей Алешковский, сценарист
Случившееся в Белоруссии напоминает историю развала Советского Союза. Игра в либерализацию внезапно пошла не по плану. Аппетиты начали разгораться во время еды, а график приема пищи не продумали. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Уйдет ли Европа с исторической сцены

Андрей Бабицкий, журналист
Как и какого именно числа произойдет закат Европы, мы не знаем, но узнаем очень скоро. Тенденции распада и хаоса нарастают столь стремительно, что, кстати, слово «закат» кажется уже слишком мягким для описания происходящего. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Должно ли государство субсидировать лекарство от коронавируса

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
И «Арепливир», и его разрешенный для продажи в аптеках аналог «Коронавир» не являются оригинальными лекарствами. Это так называемые дженерики – аналоги лекарства, созданного на базе запатентованного за рубежом действующего вещества, в данном случае – японского «Фавипиравира». Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Эксперт заявил о колоссальном значении расширения программы газификации для Хабаровского края

    23 сентября 2020, 15:44

    Текст: Елизавета Булкина

    Одна из главных инициатив последнего времени – подписание новой программы развития между правительством Хабаровского края и компанией «Газпром». Директор «Экспертно-аналитического центра «ДВ-РЕГИОН» Евгений Чадаев отметил, что соглашение имеет колоссальное значение для региона.

    На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 19,5%. И, если обеспечение населения газом в городах можно назвать удовлетворительным, то ситуация в сельской местности совсем печальная – лишь единицы домохозяйств имеют доступ к этому энергоресурсу. Благодаря новой программе общий показатель газификации планируется увеличить до 24%, в том числе потребителей-селян станет больше почти в 7 раз, а уровень газификации повысится до 21,9%, передает «Московский комсомолец».

    Вопросы, касающиеся газификации, стали поднимать на новый уровень обсуждения еще в июле этого года. Однако, такая крупная программа невозможна без поддержки федерального центра и главного поставщика энергоресурса. Подвижки случились сразу после встречи врио губернатора Михаила Дегтярева с министром Александром Новаком. И вот, наконец принята новая «газпромовская» программа, которая рассчитана до 2025 года. Вложения ПАО «Газпром» за этот период составят 5,49 млрд рублей. Это более чем в три раза больше, чем с 2016 по 2020 годы. Компания планирует построить 14 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 167 км, соорудить 9,3 км газопроводов-отводов и шесть газораспределительных станций. В результате будут созданы условия для газификации 20 населенных пунктов в Амурском, Бикинском, Комсомольском, Ульчском и Хабаровском районах, а также перспективных промышленных потребителей. Это горно-обогатительный комбинат в Нанайском районе и ТЭЦ-4 в Хабаровске.

    Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 276 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 20,6 тыс. домовладений, 23 котельных и предприятий. Все эти мероприятия должны дать мощный импульс развития краевой промышленности, а простые люди, наконец, получат доступ к «голубому» топливу.

    «Это соглашение имеет, не побоюсь этого слова, колоссальное значение для нашего края. У нас переизбыток электрической энергии, но огромный дефицит недорогой тепловой энергии. Из всех видов энергоносителей газ самый недорогой и переход на экономичные газовые котельные создаст большую экономию, как для бюджета края, так и для частных потребителей. Подача газа, прежде всего для отопления жилых домов, имеет и большое социальное значение. Будет недорогое отопление, больше людей останутся жить и работать на Дальнем Востоке», – отметил Чадаев.


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