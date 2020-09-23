Эксперт заявил о колоссальном значении расширения программы газификации для Хабаровского края

Одна из главных инициатив последнего времени – подписание новой программы развития между правительством Хабаровского края и компанией «Газпром». Директор «Экспертно-аналитического центра «ДВ-РЕГИОН» Евгений Чадаев отметил, что соглашение имеет колоссальное значение для региона.

На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 19,5%. И, если обеспечение населения газом в городах можно назвать удовлетворительным, то ситуация в сельской местности совсем печальная – лишь единицы домохозяйств имеют доступ к этому энергоресурсу. Благодаря новой программе общий показатель газификации планируется увеличить до 24%, в том числе потребителей-селян станет больше почти в 7 раз, а уровень газификации повысится до 21,9%, передает «Московский комсомолец».

Вопросы, касающиеся газификации, стали поднимать на новый уровень обсуждения еще в июле этого года. Однако, такая крупная программа невозможна без поддержки федерального центра и главного поставщика энергоресурса. Подвижки случились сразу после встречи врио губернатора Михаила Дегтярева с министром Александром Новаком. И вот, наконец принята новая «газпромовская» программа, которая рассчитана до 2025 года. Вложения ПАО «Газпром» за этот период составят 5,49 млрд рублей. Это более чем в три раза больше, чем с 2016 по 2020 годы. Компания планирует построить 14 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 167 км, соорудить 9,3 км газопроводов-отводов и шесть газораспределительных станций. В результате будут созданы условия для газификации 20 населенных пунктов в Амурском, Бикинском, Комсомольском, Ульчском и Хабаровском районах, а также перспективных промышленных потребителей. Это горно-обогатительный комбинат в Нанайском районе и ТЭЦ-4 в Хабаровске.

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 276 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 20,6 тыс. домовладений, 23 котельных и предприятий. Все эти мероприятия должны дать мощный импульс развития краевой промышленности, а простые люди, наконец, получат доступ к «голубому» топливу.

«Это соглашение имеет, не побоюсь этого слова, колоссальное значение для нашего края. У нас переизбыток электрической энергии, но огромный дефицит недорогой тепловой энергии. Из всех видов энергоносителей газ самый недорогой и переход на экономичные газовые котельные создаст большую экономию, как для бюджета края, так и для частных потребителей. Подача газа, прежде всего для отопления жилых домов, имеет и большое социальное значение. Будет недорогое отопление, больше людей останутся жить и работать на Дальнем Востоке», – отметил Чадаев.