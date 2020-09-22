Макрон увидел опасность «нового разлома» в Европе из-за Белоруссии

Ситуация в Белоруссии может привести к образованию нового разломана континенте, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления в ООН.

«Положение дел в Белоруссии рискует создать новый разлом на континенте», – передает слова Макрона ТАСС.

Президент Франции призвал «избежать любого иностранного вмешательства в ситуацию в Белоруссии». «Чаяния белорусского народа должны уважаться», – подчеркнул он. Макрон отметил, что «политический диалог должен быть налажен, а любого иностранного вмешательства необходимо избежать».

Напомним, Совет ООН по правам человека принял инициированную Германией от имени Евросоюза резолюцию по ситуации в Белоруссии, отклонив все поправки, предложенные Россией.

Документ призывает белорусское руководство начать диалог с оппозицией, в том числе с ее координационным советом.

На сессии Совета ООН по правам человека экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в видеообращении заявила, что ситуация в республике требует незамедлительного вмешательства международного сообщества. Она указала, что «мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались».

В МИД России указали, что резолюция Совета ООН по правам человека по Белоруссии юридически ничтожна, так как была продавлена вразрез с принципами и нормами международного права.