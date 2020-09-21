Москва сочла резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии «юридически ничтожной»

Резолюция Совета ООН по правам человека по Белоруссии юридически ничтожна, так как была продавлена вразрез с принципами и нормами международного права, говорится в комментарии МИД.

«Исходим из того, что резолюция СПЧ, продавленная западниками вразрез с принципами и нормами международного права, является юридически ничтожной», – говорится в комментарии на сайте министерства.

«С сожалением констатируем, что группа стран во главе с Евросоюзом навязала СПЧ очередную однобокую и политизированную дискуссию, цели которой были весьма далеки от реальной заботы о правах человека. Налицо грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, несовместимое с принципами международного права и положениями Устава ООН», – отмечается в комментарии МИД.

«Рассматриваем сами дебаты и принятие по их итогам ангажированного проекта резолюции как неприемлемую попытку путем грубого политического давления повлиять на результаты выборов в Белоруссии и их оценку в международном сообществе. Исходим из того, что ни Совет ООН по правам человека, ни отдельные страны или группы не имеют права или полномочий оценивать электоральные процессы в государствах-членах ООН», – сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Между тем, в понедельник министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят на встрече в Брюсселе отношения с Белоруссией с позиции непризнания президента республики Александра Лукашенко, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы видим, что ситуация в Белоруссии продолжает ухудшаться. Министры обсудят отношения с этой страной с позиции непризнания Лукашенко», – передает его слова ТАСС. Также Боррель пообещал поддержку белорусской оппозиции поддержку ЕС.

Напомним, Совет ООН по правам человека принял инициированную Германией от имени Евросоюза резолюцию по ситуации в Белоруссии, отклонив все поправки, предложенные Россией.

Документ призывает белорусское руководство начать диалог с оппозицией, в том числе с ее координационным советом.

На сессии Совета ООН по правам человека экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в видеообращении заявила, что ситуация в республике требует незамедлительного вмешательства международного сообщества. Она указала, что «мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались».

Между тем постоянный представитель Белоруссии при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе дискуссии в СПЧ ООН заявил о необходимости прервать трансляцию выступления Тихановской, так как оно не предусмотрено процедурой мероприятия.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей резолюция Совета ООН по правам человека по белорусскому вопросу создает опасный прецедент.