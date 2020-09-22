Соратник Порошенко обвинил Обаму в «сдаче» Крыма России

Бывший соратник экс-президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания заявил, что Крым был «сдан» украинскими властями по просьбе бывшего американского лидера Барака Обамы.

Жвания опубликовал видео, в котором обвинил Госбюро расследований в том, что бывший и. о. президента Украины Александр Турчинов избежал ответственности за так называемую сдачу Крыма, сообщает «Страна.ua».

По его словам, американские власти запретили лидерам государственного переворота 2014 года посылать «армию и вооруженных националистов» на защиту Крыма.

«Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с (президентом России Владимиром) Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Крым сдали России с какой-то целью. Просто спустили нам команду «не дергаться», ничего не предпринимать», – рассказал Жвания.

По его мнению, украинские власти в 2014 году сами были рады избавиться от Крыма, так как понимали, что население полуострова их ненавидит.

Жвания подчеркнул, что бывший премьер Украины Арсений Яценюк и экс-президент Петр Порошенко сделали все возможное, чтобы крымчане возненавидели новую украинскую власть. Именно они распорядились отключить Крым от электричества и водоснабжения, а также угрожали послать на полуостров отряды националистов и запретить русский язык.

Ранее Госбюро расследований Украины назвало свою версию, почему Киев потерял контроль над Крымом.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.