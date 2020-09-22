СК предъявил обвинения зачинщикам бунта в иркутской колонии

Следователи предъявили обвинения самым активным зачинщикам бунта в исправительной колонии в городе Ангарске Иркутской области, сообщает Следственный комитет.

Всего обвинения предъявлены 15 осужденным по статьям «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также проверяется причастность более 200 человек к беспорядкам и дезорганизации.

Четверых осужденных заключили под стражу, они сейчас находятся в СИЗО. Остальные находятся в исправительной колонии.

Вечером 9 апреля один из осужденных в ангарской колонии, содержащийся в штрафном изоляторе за нарушение правил внутреннего распорядка, отказался от проведения личного обыска. Он толкал сотрудников учреждения и призывал других осужденных к противоправным действиям. Находящиеся в соседних помещениях штрафного изолятора осужденные разбили стекла камер видеонаблюдения, нанесли себе порезы на руках осколками и напали на сотрудника. Также они устроили поджог. Возбуждено дело.

Пожар был локализован на площади 30 тыс. кв. метров, открытое горение удалось ликвидировать. Огнем уничтожено восемь объектов, в том числе производственные цехи, расположенные в промзоне колонии. Позднее были возбуждены еще два уголовных дела, в том числе о массовых беспорядках.