В иркутской колонии после бунта начался пожар

В исправительной колонии в городе Ангарск Иркутской области начался пожар, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, пожар возник в результате поджога. Одно из зданий колонии охвачено огнем», – сказал собеседник ТАСС. По этим данным, пожар возник в той же колонии, где в четверг заключенные устроили бунт.

В региональном СК уточнили, что пожар произошел из-за бунта заключенных.

Возгоранию присвоили третий номер сложности, на территории колонии горят три производственных цеха, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Напомним, СУ СК по региону возбудило уголовное дело по факту бунта. По версии следствия, во время отбоя один из осужденных не подчинился требованиям сотрудников колонии, нецензурно выражался в их адрес. Несколько осужденных в это время нанесли себе телесные повреждения, также от противоправных действий последних пострадал сотрудник учреждения.