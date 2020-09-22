Эксперт: Пандемия коронавируса показала мощь волонтерского движения в России

За несколько лет число волонтеров в России выросло в пять раз, а их деятельность оказалась особенно востребованной во время пандемии коронавируса, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. Он отметил, что Владимир Путин начал встречу с главой Росмолодежи Александром Бугаевым именно с обсуждения работы добровольческих организаций.

«Молодое поколение является ядром социально активного гражданского общества, реализует десятки тысяч социальных инициатив по развитию своих городов, по помощи нуждающимся. То, что президент начал встречу с предложения главе Росмолодежи Александру Бугаеву отметить роль волонтерского движения в развитии молодежи, говорит о том, какое большое внимание глава государства уделяет этой теме», – считает председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Собеседник напомнил, что сейчас 15% россиян являются волонтерами. «Пять лет назад их было 3%. Эту заслугу можно уверенно записать в том числе в копилку работы Федерального агентства по делам молодежи. Это один из примеров нормальной работы органов власти. Если бы все работали так эффективно, то было бы гораздо лучше», – уверен Метелев.

Особенно ярко волонтерская активность молодежи была заметна во время пандемии коронавируса, отметил эксперт. «Средний возраст среди добровольцев подрос с 32 до 34 лет, но в любом случае вся эта активность начиналась именно с молодежи», – подчеркнул собеседник. Он особо отметил значение акции «Мы вместе», в которой участвовало более ста тысяч человек.

«Такая активность говорит о зрелости нашего общества. Согласно исследованию ВЦИОМ, 54% россиян ответили, что готовы стать добровольцами во время пандемии. Каждый второй! Это свидетельствует об очень серьезной внутренней осознанности и ответственности наших сограждан. Это культура волонтерства, благотворительности, взаимопомощи, которая постепенно формировалась на протяжении многих лет и дала знать о себе в самый сложный момент в этом году. Она показала, что в стране очень много смелых, сильных людей, очень мощное волонтерское движение и если вдруг, не дай бог, сложные ситуации будут продолжать возникать, то теперь мы точно уверены, что одни мы не останемся», – подытожил Метелев.

Метелев назвал важным, что у Росмолодежи выработан системный подход в работе с самыми разными аудиториями. «Молодежь меняется каждый день. Кому-то нужно – обучение, кому-то профессиональные возможности, самореализация, стажировки на заводах, в компаниях, в ведущих средствах массовой информации. Как говорил на встрече с президентом глава агентства, после участия в волонтерских стажировках и форумах многие ребята возвращаются в свои города другими людьми. Они получают такое количество контактов, которые у себя, к сожалению, получить за короткий промежуток времени невозможно», – указал председатель Совета Ассоциации волонтерских центров.

Метелев особо отметил значимость не только федеральных площадок, но и региональных, таких как форумы «Таврида», «Машук», «Территория смыслов», «Восток», «Алтай. Точки роста», «ОстроVа» и многие другие.

«У молодежи много энергии и ей всегда хочется где-то собираться. Форумы нужны как раз для того, чтобы собрать на одной площадке самых сильных, смелых и талантливых людей, познакомив их друг с другом. Когда ты не один, когда у тебя есть команда единомышленников, когда ты понимаешь, что в твоем регионе, оказывается, есть десятки или даже сотни таких же активных людей, то у тебя сразу появляются дополнительные силы», – пояснил Метилов.

По его словам, все региональные форумы начинают перестраиваться под формат федеральных и в этом тоже заслуга Росмолодежи. «Поэтому ребята, проходя через региональные, и окружные в том числе, мероприятия, выходят оттуда действительно другими людьми с новым опытом. В свое время я сам был участником молодежных окружных форумов и могу сказать, что это полезный опыт. Оттуда можно уехать с грантом на свою идею. То есть ты приезжаешь с идеей, а уезжаешь с новой реальностью, которую можешь построить в родном регионе своими руками. Это удивительная особенность нашей страны», – добавил собеседник.

Во вторник на встрече с Владимиром Путиным руководитель Росмолодежи Александро Бугаев рассказал, что более 50 тысяч молодых людей приняли очное участие в серии молодежных форумов, которые проводит в этом году Росмолодежь. По его словам, часть мероприятий пришлось сдвинуть по времени из-за пандемии коронавируса. Глава государства подчеркнул, что это не должно сказаться на учебе молодых людей. Путин также спросил главу ведомства, не было ли вспышек пандемии в ходе молодежных форумов, на что Бугаев ответил, что подобных инцидентов не происходило.

Как сообщает радио «Маяк», Путин также поинтересовался, контактирует ли Росмолодежь с добровольческими центрами. По словам Бугаева, задача ведомства – создавать условия для развития волонтерских движений, оказывать им финансовую и организационную помощь, при этом ничего не навязывать.

Добавим, что согласно исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения, заинтересованность и вовлеченность молодежи в различные проекты в 2016 году составляла порядка 3,6 млн человек, в 2020 – свыше 9,5 млн человек.