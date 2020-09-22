Политолог: Президентский законопроект изменит процедуру назначения правительства согласно поправкам в Конституцию

Российское законодательство нуждалось в коррекции после принятия на всероссийском голосовании поправок в Конституцию. И внесение в Думу президентом законопроекта о формировании правительства - это продолжение работы по приведению российских законов в соответствие с обновленным Основным законом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян.

«Когда принимались поправки к Конституции, было сказано, что следующий год-полтора уйдет на их законодательное оформление», – сказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян. Он напомнил, что нынешний созыв Госдумы закончит свою работу в июне следующего года. Поэтому президент внес соответствующие законы именно в осеннюю сессию, чтобы депутаты успели их принять до окончания срока своих полномочий.

По словам политолога, внесенный законопроект делает процедуру формирования правительства более гибкой. «Например, внесена норма о том, что президент может снять премьер-министра с должности, не распуская весь состав правительства. То есть в кабмине может поменяться руководитель, но не министры. Такого не было в Конституции 1993 года», – сказал Кирьян. Эксперт также напомнил о том, что согласно внесенным во вторник законам, назначение руководителей силовых органов и МИД должно быть согласовано с Советом Федерации.

Предложенные изменения в законодательство позволят избежать противостояния и политических конфликтов, свидетелями которых страна была в 90-е, считает Кирьян.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин во исполнение поправок к Конституции внес в Госдуму проект закона о формировании правительства. Законопроектом определяется статус кабинета министров, организационно-правовые основы его формирования и деятельности. Согласно документу, президент будет осуществлять общее руководство правительством, а премьер будет нести персональную ответственность перед главой государства за осуществление возложенных на Кабмин полномочий.

В соответствии с новой процедурой формирования кабмина, премьер, его заместители и федеральные министры, кроме министров силового блока и МИД, назначаются президентом после их утверждения Госдумой. Кандидатура премьера выдвигается президентом, а кандидатуры вице-премьеров и министров – председателем правительства. Президент обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого.

Также Путин внес в ГД законопроект, который предусматривает участие Совета Федерации в назначении глав силовых ведомств – Минобороны, МВД, МЧС и МИДа. Кроме того, Совфед будет рассматривать кандидатуру главы Службы внешней разведки (СВР) и руководителя Совбеза по представлению президента.

В новом механизме учтены «подводные камни» и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, например, если Госдума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров.

Также внесенный Путиным законопроект предусматривает сокращение численности судей конституционного суда до 11.