В Минфине объяснили резкое повышение акцизов на сигареты

Предложение Минфина повысить акцизы на сигареты, а не на алкоголь в 2021 году согласуется с политикой государства по противодействию потреблению табака и программой поддержки развития виноградарства, сообщил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Это наш долгосрочный такой тренд, мы поддерживаем развитие виноградарства и виноделия внутри Российской Федерации, даем отрицательные акцизы на виноград для того, чтобы стимулировать развитие этих отраслей в России. Поэтому в этой связи индексировать на них параллельно ставки акциза было бы не совсем корректно», – передает его слова РИА «Новости».

«В части табака уже доказанная мера, что чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление табака, и, соответственно, здесь это наше действие согласовано с политикой государства по сокращению потребления табака внутри Российской Федерации», – пояснил Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он добавил, что Минфин осознает риски возможного роста объема нелегального рынка табака. «Поэтому совместно с Минсельхозом будем прорабатывать перечень мероприятий по борьбе с нелегальным рынком табака», – сказал замглавы ведомства.

Напомним, Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими показателями.

Однако в Кремле опровергли повышение акциза на сигареты, заявив, что никаких решений о повышении акцизов на алкоголь и табак не принималось, по этим вопросам ведется экспертное обсуждение, а Минфин ищет источники доходов.

Позже премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства подтвердил планы повысить акцизы на табак.

Представители производителей табачной продукции отметили, что повышение ставки акциза на сигареты на 20% может привести к росту цены пачки сигарет в среднем на 20 рублей.