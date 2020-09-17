Табачные компании подсчитали, на сколько могут вырасти цены на сигареты

Повышение ставки акциза на сигареты на 20% может привести к росту цены пачки сигарет в среднем на 20 рублей, сообщили представители производителей табачной продукции.

Так как на данный момент средняя цена пачки составляет около 120 рублей, то рост стоимости пачки может составить порядка 17%, передает РИА «Новости».

Напомним, Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими показателями.

Однако в Кремле опровергли повышение акциза на сигареты, заявив, что никаких решений о повышении акцизов на алкоголь и табак не принималось, по этим вопросам ведется экспертное обсуждение, а Минфин ищет источники доходов.

Позже премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства подтвердил планы повысить акцизы на табак.