Кремль опроверг повышение акциза на сигареты

Никаких решений о повышении акцизов на алкоголь, табак не принималось, по этим вопросам ведется экспертное обсуждение, Минфин ищет источники доходов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никаких решений пока не принималось, разумеется Минфин действует сообразно обстоятельствам, которые сложились в результате беспрецедентной пандемии и мирового экономического кризиса, который был этой пандемией спровоцирован. Ведется экспертное обсуждение, действительно, Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для увеличения доходной части бюджета. Это совершенно нормальный процесс, но еще раз повторю: решения не принимались на этот счет», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, ранее в среду Минфин предложил повысить акцизы на сигареты.