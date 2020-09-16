Мишустин подтвердил планы повысить акцизы на табак

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в среду рассказал об изменениях в сфере налогообложения, которые кабмин планирует реализовать в бюджете будущей трехлетки.

«Мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей, модифицируем параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов. Предлагаем пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повысить плату за пользование природными ресурсами, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции», – передает ТАСС его слова.

Отмечается также, что правительство рассмотрит законопроект о повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов граждан свыше 5 млн рублей в год. Как заявил Мишустин, ранее президент Владимир Путин предложил установить 15% ставку подоходного налога для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год.

«Сегодня этот закон также рассматривается правительством, и он входит в пакет бюджетообразующих законов», – сказал премьер.

Напомним, Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими показателями.

Однако в Кремле опровергли повышение акциза на сигареты, заявив, что никаких решений о повышении акцизов на алкоголь и табак не принималось, по этим вопросам ведется экспертное обсуждение, а Минфин ищет источники доходов.