Лечивший Ющенко австрийский врач удивился молчанию немецких коллег по поводу Навального

Австрийский врач Михаэль Цимпфер, который в 2004 году лечил экс-президента Украины Виктора Ющенко, удивлен, что немецкие врачи блогера Алексея Навального ни разу не выступали с заявлениями. Врач сравнил их поведение с британскими медиками в деле Скрипалей.

По словам Цимпфера, факт отсутствия персональных заявлений лечащих врачей Навального по поводу его состояния здоровья «бросается в глаза», передает РИА «Новости».

«Я могу лишь сказать, что для меня, как для врача, профессора, немыслимо лечить пациента и никогда по этому поводу не высказываться. Что стоит за этим – возможно, врачи не осмелились... Но для меня это немыслимо. Я бы этого не принял», – сказал врач.

Он также добавил, что не знает имени ни одного из лечащих врачей Навального.

Кроме того, Цимпфер провел аналогию поведения врачей из клиники Charite с молчанием британских медиков в деле Скрипалей.

«Я часто бывал в Солсбери по личным делам, и если вы меня спросите, в случае со Скрипалями я тоже никогда не слышал врачей», – сказал профессор.

Напомним, правительство Германии утверждает, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия.

Также Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход блогера из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.