Косачев назвал предложения США по ДСНВ попыткой давления на Россию

Ультиматум США в сфере контроля над вооружениями является попыткой давления на Россию и вызывает вопросы о реальном желании Вашингтона достичь договоренностей, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Речь идет об очень серьезных материях, существо предложений должны оценивать эксперты, непосредственно участвующие в соответствующих консультациях», – сказал политик РИА «Новости».

По его словам, транслирование предложений Вашингтона через прессу «может означать не более чем попытку изначально создать дополнительное давление на вторую сторону», это уже сейчас настораживает.

«И так же настораживает ультимативность некоторых подходов – «либо как говорим мы, либо никак». Это вряд ли самый короткий путь к достижению искомого результата, либо искомый результат для американцев заключается не в том, чтобы достичь устойчивых и взаимоприемлемых договоренностей», – заключил Косачев.

В свою очередь член международного комитета Совфеда Олег Морозов подчеркнул, что разговор с Россией в виде ультиматума недопустим, даже если предложение США по продлению ДСНВ имеет разумное начало.

«Даже если представить, что предложение имеет перспективу и не лишено разумного начала, его форма возмутительна. Так не делают, если хотят получить реальный результат», – сказал он.

По его словам, это то же самое, если сказать: «Отдайте мне ваш пистолет, пистолет вашего соседа, иначе я выстрелю вам в голову».

По словам Морозова, Москва заинтересована в контроле над стратегическим ядерным оружием и готова обсуждать продление ДСНВ.

Ранее спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли заявил, что договор по ДСНВ не будет продлен, если к февралю стороны не согласуют «меморандум по контролю над вооружениями». По его словам, после возможного переизбрания Трампа в ноябре «цена вопроса повысится».

В сентябре сенаторы США предупредили Трампа о последствиях непродления СНВ-3.

Биллингсли называл условия, при соблюдении которых Вашингтон готов продлить СНВ-3. До этого он заявил о готовности США заключить с Россией двустороннее соглашение в сфере ядерного разоружения, выразив надежду, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем.

В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. Представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление СНВ-3.

В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом Россия отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

Напомним, СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.

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