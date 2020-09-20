США пригрозили предъявить России новые условия по ДСНВ

Вашингтон сделал Москве «хорошее» предложение по продлению ДНВ, но если Россия не примет его, то после возможного переизбрания Дональда Трампа цена вопроса повысится, заявил спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли.

«Знаете, Россия сама должна решить, хочет ли она продлевать действие ДСНВ. Мы сделали ей хорошее предложение. Мы не думаем, что это предложение несправедливое. Мы считаем, что оно основано на принципе взаимности, и что оно приведет к большей прозрачности. И мы думаем, что это очень ценно в сложившейся обстановке, когда США и Россия не доверяют друг другу ни в чем», – сказал Биллингсли в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, это значительный шаг вперед, который обе страны могли бы сделать вместе.

«Предполагаю, что если Россия его не примет, то после того, как Трамп будет переизбран, «плата за вход», как мы говорим в США, повысится», – отметил спецпосланник.

Также он добавил, что «уже завтра» США готовы заключить с Россией «президентский меморандум», предваряющий продление ДСНВ.

«Если и когда Москва решит проявить желание пойти по пути, который, честно говоря, президент Владимир Путин уже неоднократно обсуждал с президентом Дональдом Трампом, то мы готовы. Что касается нас, то мы бы уже завтра могли заключить соглашение на президентском уровне», – сказал Биллингсли.

Он подчеркнул, что если к моменту президентских выборов в США Москва и Вашингтон «не продвинутся» вперед, то у американской стороны «возникнет ряд новых условий».

Спецпосланник отметил, что Вашингтон предлагает России продление ДСНВ на срок менее пяти лет, чтобы как можно скорее выработать новый многосторонний документ.

«Нам нельзя снимать ногу с педали, как говорится, нам нужно вплотную заняться составлением следующего соглашения. Поэтому пока мы думаем о более коротком периоде времени», – заявил он, добавив, что продолжительность этого меньшего срока зависит от того, «насколько гибко поведет себя руководство России».

Вместе с тем Биллингсли подчеркнул, что ДСНВ не будет продлен, если перед этим США и Россия не подготовят подобие меморандума по контролю над вооружениями, который является рамочным документом и не требует ратификации. При этом американская сторона считает необходимым упомянуть в документе Китай.

«Мы считаем, что необходимо конкретно упомянуть Китай. Мы ясно дали понять нашим российским коллегам, что то, что делает Китай, существенно отличается от того, что делают Великобритания и Франция. Ни Великобритания, ни Франция не наращивают свои ядерные арсеналы. Китай же занимается активной разработкой и развертыванием своего ядерного оружия», – заявил Биллингсли.

Говоря о содержании рамочного документа, Биллингсли отметил, что «речь идет о чем-то среднем» между меморандумом и полноценным договором, причем некоторые из предложенных элементов потребуют «более схематического подхода к техническим деталям, которые будут уточняться впоследствии».

Он добавил, что ДСНВ не будет продлен, если до февраля стороны не выйдут на предложенное Вашингтоном президентское соглашение.

При этом спецпосланник президента США уточнил, что Вашингтон готов обсуждать с Россией тему ПРО, но Москва не выдвигала предложений.

«Со своей стороны, мы, конечно, считаем установку ядерных боезарядов на противоракеты не очень удачной идеей. Иными словами, у нас тоже есть мнение по поводу того, что делает в этой сфере Россия. Мы готовы обсуждать тематику ПРО, но никаких ограничений на ПРО мы вводить не предполагаем», – добавил Биллингсли.

По его мнению, перед заключением нового договора по вооружениям России и США нужно ликвидировать «дыру» по вопросам проверок и обмена данными.

«В ДСНВ есть существенные недостатки, в частности в сфере режима проверок. И, садясь за стол переговоров для обсуждения будущего договора, нам надо их ликвидировать. Для работы с такой страной, как Китай, нынешний режим верификации был бы недостаточно эффективным», – сказал Биллингсли.

В частности, по его словам, положения, регулирующие обмен телеметрическими данными, являются абсолютно неудовлетворительными.

«Мы должны обмениваться данными об испытаниях ракет не менее пяти раз в год, как и допускает ДСНВ. Сейчас наши страны обмениваются телеметрическими данными о запусках ракет один раз в год», – уточнил он.

Ранее сенаторы США предупредили Трампа о последствиях непродления СНВ-3. 18 августа спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал условия, при соблюдении которых Вашингтон готов продлить СНВ-3.

До этого Биллингсли заявил о готовности США заключить с Россией двустороннее соглашение в сфере ядерного разоружения, выразив надежду, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем.

В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. Представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление СНВ-3.

В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом Россия отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

Напомним, СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.