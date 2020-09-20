США пригрозили предъявить России новые условия по ДСНВ

Взгляд
20 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:14  |  vz.ru
Разделы

Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить Мировой океан? Подробности...
Перейти в раздел…

Гиперзвуковое оружие России не дает покоя США

Стал известен «отец» российского гиперзвукового оружия Минобороны России/YouTube
Разработчиком гиперзвукового блока «Авангард» оказался экс-гендиректор НПО машиностроения Герберт Ефремов. В субботу Владимир Путин наградил конструктора госнаградой. Президент отметил, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, способным защитить страну от любых внешних посягательств. За день до этого Дональд Трамп заявил, что Россия похитила гиперзвуковые технологии у США. Что стоит за словами Трампа и как США сами используют чужие научные разработки?  Подробности...
Перейти в раздел…

Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
Перейти в раздел…

Американцы сжигают собственную страну

Иностранные террористы не потребовались: с тем, чтобы зажечь свою страну, американцы справились сами Chris Pietsch/Reuters
Запад США охвачен сильнейшими за последние десятилетия пожарами. Люди гибнут, пропадают без вести, бегут из собственных домов. Государство им мало чем помогает, на фоне чего множатся панические слухи: пожары – это не случайность, а намеренная диверсия. Есть много причин для того, чтобы этим слухам верить. Кто же сжигает Америку? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Лондонские шпили-вили Навального

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
«Агенты ГРУ» Петров и Боширов ездят в Солсбери смотреть на шпили. «Агент МИ-6» Мария Певчих на шпильках летит в Новосибирск за Навальным. Отравление – кома – санкции, и как в добрых голливудских фильмах, при съемках никто не пострадал. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Газовая конкуренция России и США в Европе становится взрывоопасной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Для Газпрома и России в целом – это новая реальность. Излюбленная мантра об экономической целесообразности больше не работает. Экономика в чистом виде больше не решающий аргумент при принятии решений. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

«Северный поток – 2» стал инструментом шантажа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад угрожает закрыть «Северный поток – 2» в случае, если Москва не пойдет на уступки по делу Навального. Однако Москва и не пойдет – ведь в ином случае она потеряет куда больше, чем важнейший трубопровод. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев
Перейти в раздел…

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 16 комментариев

Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Достижения в каких областях вызывают у вас чувство гордости за страну?
  • Армия

  • Внешняя политика

  • Искусство

  • Космос

  • Наука

  • Сельское хозяйство

  • Спорт

  • Уровень жизни
Найдены следы возможного присутствия жизни на Венере. Для человечества обнаружение внеземных организмов – это хорошо или плохо?
  • Хорошо

  • Плохо

  • Неоднозначно
Как вы относитесь к мавзолею Ленина?
  • Как к историческому памятнику

  • Как к политическому символу

  • Другое (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: США пригрозили предъявить России новые условия по ДСНВ
    Путин рассказал, как России удалось быстро создать медцентры США заявили об отсутствии планов выводить ядерное оружие из Европы Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами Названа возможная причина смерти Михаила Борисова
    Вице-премьер Узбекистана умер от осложнений на фоне коронавируса Белорусские силовики применили против протестующих перцовый газ Британия активизировала воздушную разведку у границ России В районе Патриарших прудов запретили ночью ездить на мотоцикле
    Один из создателей «Новичка» опроверг причастность Мирзаянова к разработке вещества Эксперт объяснил идею Кравчука перенести переговоры по Донбассу из Минска Краснодарский полицейский сбил насмерть девушку на переходе и скрылся с места ДТП Пашаев озвучил ожидаемый Ефремовым приговор

    Главная тема


    Американцы сжигают собственную страну

    белорусская оппозиция


    Тихановская ответила на вопрос о контактах с российскими властями

    секретные разработки


    Создатель «Авангарда»: Обама еще в школу ходил, когда СССР экспериментировал с гиперзвуком

    во время протестов


    Стало известно, где учатся внучки Лукашенко

    Видео

    ближний восток


    В конфликт турок и сирийцев вмешался русский «Искандер»

    угроза человечеству


    США угрожают ядерным ударом неядерным странам

    языковая политика


    Русская литература спасает украинскую книготорговлю

    права мигрантов


    Шведов выгоняют из Швеции

    важный проект


    Геворг Мирзаян: «Северный поток–2» стал инструментом шантажа

    небо Украины


    Андрей Манчук: Как украинцы полюбили американские бомбы

    польский поход


    Олег Хавич: В этот день Украина и Белоруссия получили свои границы

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Достижения в каких областях вызывают у вас чувство гордости за страну?

    США пригрозили предъявить России новые условия по ДСНВ

    20 сентября 2020, 19:49

    Текст: Евгения Шестак

    Вашингтон сделал Москве «хорошее» предложение по продлению ДНВ, но если Россия не примет его, то после возможного переизбрания Дональда Трампа цена вопроса повысится, заявил спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли.

    «Знаете, Россия сама должна решить, хочет ли она продлевать действие ДСНВ. Мы сделали ей хорошее предложение. Мы не думаем, что это предложение несправедливое. Мы считаем, что оно основано на принципе взаимности, и что оно приведет к большей прозрачности. И мы думаем, что это очень ценно в сложившейся обстановке, когда США и Россия не доверяют друг другу ни в чем», – сказал Биллингсли в интервью газете «Коммерсант».

    По его словам, это значительный шаг вперед, который обе страны могли бы сделать вместе. 

    «Предполагаю, что если Россия его не примет, то после того, как Трамп будет переизбран, «плата за вход», как мы говорим в США, повысится», – отметил спецпосланник.

    Также он добавил, что «уже завтра» США готовы заключить с Россией «президентский меморандум», предваряющий продление ДСНВ.

    «Если и когда Москва решит проявить желание пойти по пути, который, честно говоря, президент Владимир Путин уже неоднократно обсуждал с президентом Дональдом Трампом, то мы готовы. Что касается нас, то мы бы уже завтра могли заключить соглашение на президентском уровне», – сказал Биллингсли. 

    Он подчеркнул, что если к моменту президентских выборов в США Москва и Вашингтон «не продвинутся» вперед, то у американской стороны «возникнет ряд новых условий». 

    Спецпосланник отметил, что Вашингтон предлагает России продление ДСНВ на срок менее пяти лет, чтобы как можно скорее выработать новый многосторонний документ. 

    «Нам нельзя снимать ногу с педали, как говорится, нам нужно вплотную заняться составлением следующего соглашения. Поэтому пока мы думаем о более коротком периоде времени»,  – заявил он,  добавив, что продолжительность этого меньшего срока зависит от того, «насколько гибко поведет себя руководство России».

    Вместе с тем Биллингсли подчеркнул, что ДСНВ не будет продлен, если перед этим США и Россия не подготовят подобие меморандума по контролю над вооружениями, который является рамочным документом и не требует ратификации. При этом американская сторона считает необходимым упомянуть в документе Китай. 

    «Мы считаем, что необходимо конкретно упомянуть Китай. Мы ясно дали понять нашим российским коллегам, что то, что делает Китай, существенно отличается от того, что делают Великобритания и Франция. Ни Великобритания, ни Франция не наращивают свои ядерные арсеналы. Китай же занимается активной разработкой и развертыванием своего ядерного оружия», – заявил Биллингсли.

    Говоря о содержании рамочного документа, Биллингсли отметил, что «речь идет о чем-то среднем» между меморандумом и полноценным договором, причем некоторые из предложенных элементов потребуют «более схематического подхода к техническим деталям, которые будут уточняться впоследствии».

    Он добавил, что ДСНВ не будет продлен, если до февраля стороны не выйдут на предложенное Вашингтоном президентское соглашение.  

    При этом спецпосланник президента США уточнил, что Вашингтон готов обсуждать с Россией тему ПРО, но Москва не выдвигала предложений. 

    «Со своей стороны, мы, конечно, считаем установку ядерных боезарядов на противоракеты не очень удачной идеей. Иными словами, у нас тоже есть мнение по поводу того, что делает в этой сфере Россия. Мы готовы обсуждать тематику ПРО, но никаких ограничений на ПРО мы вводить не предполагаем», – добавил Биллингсли.

    По его мнению, перед заключением нового договора по вооружениям России и США нужно ликвидировать «дыру» по вопросам проверок и обмена данными. 

    «В ДСНВ есть существенные недостатки, в частности в сфере режима проверок. И, садясь за стол переговоров для обсуждения будущего договора, нам надо их ликвидировать. Для работы с такой страной, как Китай, нынешний режим верификации был бы недостаточно эффективным», – сказал Биллингсли.

    В частности, по его словам, положения, регулирующие обмен телеметрическими данными, являются абсолютно неудовлетворительными. 

    «Мы должны обмениваться данными об испытаниях ракет не менее пяти раз в год, как и допускает ДСНВ. Сейчас наши страны обмениваются телеметрическими данными о запусках ракет один раз в год», – уточнил он. 

    Ранее сенаторы США предупредили Трампа о последствиях непродления СНВ-3. 18 августа спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал условия, при соблюдении которых Вашингтон готов продлить СНВ-3.

    До этого Биллингсли заявил о готовности США заключить с Россией двустороннее соглашение в сфере ядерного разоружения, выразив надежду, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем.

    В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. Представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление СНВ-3.

    В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом Россия отказалась  спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

    Напомним, СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •