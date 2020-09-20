Премьер-министр Саксонии призвал достроить «Северный поток – 2»

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер раскритиковал правительство Германии за чрезмерно жесткий курс в отношении России на фоне ситуации вокруг Алексея Навального и призвал достроить проект «Северный поток – 2».

Кречмер на съезде земельного отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Эрфурте отметил, что у министра иностранных дел ФРГ Хайко Маса «сдают нервы», и это «не является хорошим знаком для этой страны», передает Deutsche Welle.

Он подчеркнул, что речь не должна идти о том, чтобы все дальше обострять отношения с Россией. Необходимо, с одной стороны, тщательно расследовать обстоятельства ситуации с Навальным, а с другой – достроить «Северный поток – 2».

Кроме того, Кречмер сообщил о намерении в декабре приехать в Россию. По его словам, в ходе визита он, в числе прочего, поднимет тему соблюдения прав человека.

Накануне премьеры земель из Восточной Германии выступили за достройку «Северного потока – 2». Проект газопровода важен для энергоснабжения страны и Европы в целом, подчеркивается в заявлении.

В пятницу бундестаг Германии большинством голосов отказался голосовать по предложению об остановке проекта «Северный поток 2».

Напомним, оппозиционная партия «Зеленые», которая не входит в правительство Германии, призывала закрыть проект «Северный поток – 2» из-за новых данных по ситуации с Навальным.

В четверг Европарламент призвал ввести санкции против России в духе американского «акта Магнитского», а также остановить строительство «Северного потока – 2».

Министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность в достройке «Северного потока – 2».