Новак выразил уверенность в достройке «Северного потока – 2»

«Северный поток - 2» обеспечит конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу, поэтому нужен и будет до конца реализован, заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Проект высокой степени готовности. И, конечно, это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед. И можно будет гарантированно обеспечивать конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован», – сказал Новак в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», передает ТАСС.

Новак заметил, что газ остается очень перспективным видом энергии и спрос на него растет.

«Несмотря на то падение спроса, которое было во втором квартале, сегодня спрос восстанавливается и цены восстанавливаются значительно на газ. Газ будет основным источником в балансе энергопотребления. И для европейских стран он очень важен», – добавил он.

Кроме того, постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен, несмотря на противодействие европейских стран и Соединенных Штатов.

В четверг Европарламент призвал ввести санкции против России в духе американского «акта Магнитского», а также остановить строительство «Северного потока – 2».

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) заявил, что аналогичный американскому «акту Магнитского» санкционный режим Евросоюза (ЕС) за нарушения прав человека обсуждается в настоящее время в Совете ЕС и будет принят как можно скорее. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил назвать его именем Навального.

Кремль призывал не упоминать «Северный поток – 2» в контексте политизации, так как этот взаимовыгодный коммерческий проект в интересах как России, так и ЕС.