В России выразили уверенность в достройке «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» будет достроен, несмотря на противодействие европейских стран и Соединенных Штатов, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Все необходимые согласования на правительственном уровне с пятью странами завершены. Понятно, что у «Северного потока – 2», мы это знаем, есть свои сторонники, есть свои противники, в ЕС, да и не только в ЕС, мы знаем и заокеанские усилия по противодействию этому экономическому проекту и примерно представляем себе, чем эти усилия продиктованы. Но тем не менее, я думаю, что «Северный поток – 2» успешно завершится», – сказал Чижов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

В четверг Европарламент призвал ввести санкции против России в духе американского «акта Магнитского», а также остановить строительство «Северного потока – 2».

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) заявил, что аналогичный американскому «акту Магнитского» санкционный режим Евросоюза (ЕС) за нарушения прав человека обсуждается в настоящее время в Совете ЕС и будет принят как можно скорее. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил назвать его именем Навального.

Кремль призывал не упоминать «Северный поток – 2» в контексте политизации, так как этот взаимовыгодный коммерческий проект в интересах как России, так и ЕС.