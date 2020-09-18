В Бундестаге отказались голосовать по остановке «Северного потока – 2»

Бундестаг Германии большинством голосов отказался голосовать по предложению об остановке проекта «Северный поток 2», оно передано в профильный комитет.

«Голосуем по пункту передачи предложения в профильный комитет (по экономике и энергетике Бундестага ФРГ – прим. ВЗГЛЯД). Это фракция правящей коалиции, фракция Свободной демпартии и фракция «Левые». Кто против? Это фракция «Альтернатива для Германии» и «Союз 90/Зеленые». Кто воздержался? Никто. Таким образом решено о передаче», – заявила председательствующая в ходе сессии вице-президент бундестага Петра Пау, добавив, что бундестаг в пятницу не голосует по существу по этому предложению, передает РИА «Новости».

В свою очередь сопредседатель фракции «Левые» в бундестаге Дитмар Бартш заявил, что проект газопровода «Северный поток 2» – в европейских и немецких интересах.

«А также в интересах людей и экономики Мекленбурга – Передней Померании», – сказал Бартш, добавив, что «послание правительство ФРГ должно быть ясным – он будет достроен, без выкупов, Германия суверенно принимает решение о своем энергообспечении».

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Проект «Северный поток – 2» является не только экономическим, но и политическим.

Напомним, оппозиционная партия «Зеленые», которая не входит в правительство Германии, призвала закрыть проект «Северный поток – 2» из-за новых данных по ситуации с Навальным.

В четверг Европарламент призвал ввести санкции против России в духе американского «акта Магнитского», а также остановить строительство «Северного потока – 2».

Министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность в достройке «Северного потока – 2».