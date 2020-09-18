Добровинский отреагировал на просьбу назначить Ефремову условный срок

Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова высказался о предложении сменить артисту реальный срок на условный.

«С самого начала я говорил, что та часть семьи, которую я представляю, примет любой приговор суда. Если он, конечно, обвинительный. Мы всегда об этом говорили. При апелляции потерпевшая сторона будет по-прежнему доказывать, что господин Ефремов виновен», – заявил адвокат в эфире НСН.

Заслуженный юрист России, адвокат Генрих Падва уточнил, что Мосгорсуд вправе назначить Ефремову условный срок.

«Теоретически все может быть. Может быть и условный, и оправдательный, и снижение срока. Вышестоящая, апелляционная инстанция по существу заново рассматривает дело. Никаких ограничений у нее нет. Она только не может увеличить срок», – сказал эксперт.

Напомним, новый адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание.

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. При этом сам Пашаев отрицает отказ Ефремова от его услуг. Адвокат подчеркнул, что сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД