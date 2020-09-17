В Госдуме предложили досрочно прекратить полномочия Карелина

В Госдуму внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Карелина Александра Александровича, избранного по Искитимскому одномандатному избирательному округу №137 (Новосибирская область), 15 сентября 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его депутатом Законодательного собрания Новосибирской области», – цитирует ТАСС документ.

Ранее «Единая Россия» предложила Заксобранию Новосибирской области делегировать Карелина в Совет Федерации.

Александр Карелин занимает пост депутата Госдумы с 1999 года. Он входит в состав президиума генсовета ЕР. Является трехкратным победителем Олимпийских игр, мастером спорта СССР. Наиболее известен как борец классического греко-римского стиля.