Кабмин внес в Госдуму проект о 15-процентной ставке НДФЛ

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки НДФЛ до 15% для налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей в год.

«Законопроектом предусматривается увеличение до 15 процентов с 1 января 2021 г. налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период», – говорится в пояснительной записке документа, размещенного в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Кроме того, Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими показателями.

Однако в Кремле опровергли повышение акциза на сигареты, заявив, что никаких решений о повышении акцизов на алкоголь и табак не принималось, по этим вопросам ведется экспертное обсуждение, а Минфин ищет источники доходов.