В Британии заявили, что Франция бросает мигрантов на произвол судьбы

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17 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 15:44  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Россия проигнорирует атаку Польши на смоленских диспетчеров

Причину гибели «борта номер один» уже выяснили эксперты из МАК, России и самой Польши Sergei Karpukhin/Reuters
В Польше вспомнили про собственный вариант кампании «Во всем виновата Россия». Спустя десять лет после гибели президента Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском польские власти выдвинули новую серию обвинений и потребовали выдать диспетчеров аэропорта Смоленск-Северный, которых обвиняют в провоцировании трагедии. Что стоит за новыми обвинениями Варшавы в адрес России? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Латышские легионеры СС испугались возмездия России

Всего в разных странах мира могут проживать более 300 бывших латышских легионеров СС Оксана Джадан/РИА Новости
Служба госбезопасности Латвии составила рекомендации, как защитить памятники легионерам «Ваффен СС» и их самих. Пресса республики нагнетает: «Лица, находящиеся на зарплате Кремля, начали преследование легионеров у них дома». Придется признать: выжившие пособники нацистов не случайно испугались возмездия со стороны России.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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В русскую глубинку проникло общество потребления

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Помню наш шок, когда выяснилось, что в областных аптеках просто нет нужного лекарства (не суперпопулярного, но вполне распространенного), а когда его, наконец, удалось где-то найти, лекарство оказалось чуть ли не в полтора раза дороже, чем в Москве. Подробности...
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Новому большому брату не нужна твоя личность

Андрей Перла, Политолог
Он смотрит на тебя с каждого монитора. Большой брат разрешает тебе говорить, что он плохой – вот только в новоязе для этого не осталось слов. Большой брат мягче, чем в старой книжке, но также безжалостно указывает тебе, как жить, что покупать и за кого голосовать. Подробности...
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Психические расстройства портят жизнь как насморк

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Проблемы с психикой – они от лукавого, придуманы масонами и рептилоидами. Погуляй, и все пройдет. Бабки в поле рожали, а ты непонятно на что жалуешься. И вообще, у предков никаких депрессий не было. Подробности...
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Подозрительная смерть Тесака

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Шведов выгоняют из Швеции

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Отношения России и Японии изменятся

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    В Британии заявили, что Франция бросает мигрантов на произвол судьбы

    17 сентября 2020, 15:03

    Текст: Ксения Панькова

    Французские патрульные корабли в Ла-Манше не разворачивают лодки мигрантов к берегу, а направляют их судна в сторону Великобритании и там бросают на произвол судьбы, пишет The Daily Telegraph.

    Как рассказал журналист The Daily Telegraph, он путешествовал с группой 16 афганских беженцев, в числе которых было четыре женщины и два ребенка. Около семи часов утра переполненная надувная лодка боролась с ветром в миле от французских территориальных вод, когда на горизонте со стороны Франции появился патрульный корабль, передает Ино-ТВ.

    Однако вместо того, чтобы поднять группу мокрых и дрожащих людей на борт, французское судно предложило им бутилированную воду и спасательные жилеты, а потом сопроводило лодку до британских вод и быстро развернулось, оставив мигрантов на произвол судьбы.

    Несмотря на неоднократные обещания французского президента, министра внутренних дел и других высокопоставленных чиновников, нет никаких признаков того, что Франция сотрудничает с британскими властями. Всего десять дней назад Макрон обязался «активизировать» сотрудничество с Соединенным Королевством по борьбе с незаконными мигрантами.

    Между тем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство намерено прекратить нелегальные перевозки и не дать лодкам пристать к британским берегам. Обе страны договорились «работать сообща в духе сотрудничества для решения этой проблемы». При этом в среду, когда Джейми Джонсон путешествовал по Ла-Маншу, французские корабли оставили мигрантов в одиночестве, не передав пограничной службе Великобритании.

    МИД Великобритании утверждает, что береговым службам передали информацию о лодке. Тем не менее на радиозапрос капитана судна, на котором переправлялись мигранты, на берегу ответили, что ничего об этом не слышали.

    Несмотря на то, что правительство страны тратит миллионы фунтов на самолеты-наблюдатели, дроны и усиленный мониторинг, похоже, только рыбаки смогли оповестить британские власти о терпящих бедствие мигрантах: сильный ветер заставлял волны перехлестывать через борт, а люди могли упасть за борт или утонуть.

    Надувная лодка нелегалов плыла без капитана, без карты и без каких-либо представлений, когда они пристанут к берегу. Наконец, на горизонте появилось судно береговой охраны британских пограничных войск, которому ничего не оставалось, как принять на борт незаконных гостей. Капитан корабля сказал журналисту, что в противном случае они бы утонули. «То, что сделали французы, – это позор», – подчеркнул он.

    В ответ на запрос The Daily Telegraph представители французских властей заявили, что «действия морских ведомств сосредоточены на защите человеческой жизни и безопасного судоходства в проливе». По их словам, приоритетными являются помощь и спасение каждой лодки, переплывающей Ла-Манш, однако из-за их большого числа государственным организациям приходится оценивать уровень аварийной ситуации каждой из них и делать выбор в зависимости от потребностей и рисков каждого обнаруженного судна.

    Отмечается, что с начала 2020 года в Великобританию прибыло уже больше 6 тыс. 300 мигрантов – в три раза больше, чем в прошлом году.

    Ранее Британские правоохранители задержали в проливе Ла-Манш 125 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу страны и проникнуть внутрь.

    Из данных Евростата следует, что в 2018 году население стран Евросоюза стало больше исключительно в связи с миграцией, а не благодаря увеличению рождаемости

    В 2019 году Европу призывали готовиться к волне «климатической миграции».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Британию накрыл «кризис бездомных».


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