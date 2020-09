Саркози назвал наиболее поразивший его город мира В Британии заявили, что Франция бросает мигрантов на произвол судьбы 17 сентября 2020, 15:03 Текст: Ксения Панькова

Французские патрульные корабли в Ла-Манше не разворачивают лодки мигрантов к берегу, а направляют их судна в сторону Великобритании и там бросают на произвол судьбы, пишет The Daily Telegraph. Как рассказал журналист The Daily Telegraph, он путешествовал с группой 16 афганских беженцев, в числе которых было четыре женщины и два ребенка. Около семи часов утра переполненная надувная лодка боролась с ветром в миле от французских территориальных вод, когда на горизонте со стороны Франции появился патрульный корабль, передает Ино-ТВ. Однако вместо того, чтобы поднять группу мокрых и дрожащих людей на борт, французское судно предложило им бутилированную воду и спасательные жилеты, а потом сопроводило лодку до британских вод и быстро развернулось, оставив мигрантов на произвол судьбы. Несмотря на неоднократные обещания французского президента, министра внутренних дел и других высокопоставленных чиновников, нет никаких признаков того, что Франция сотрудничает с британскими властями. Всего десять дней назад Макрон обязался «активизировать» сотрудничество с Соединенным Королевством по борьбе с незаконными мигрантами. Между тем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство намерено прекратить нелегальные перевозки и не дать лодкам пристать к британским берегам. Обе страны договорились «работать сообща в духе сотрудничества для решения этой проблемы». При этом в среду, когда Джейми Джонсон путешествовал по Ла-Маншу, французские корабли оставили мигрантов в одиночестве, не передав пограничной службе Великобритании. МИД Великобритании утверждает, что береговым службам передали информацию о лодке. Тем не менее на радиозапрос капитана судна, на котором переправлялись мигранты, на берегу ответили, что ничего об этом не слышали. Несмотря на то, что правительство страны тратит миллионы фунтов на самолеты-наблюдатели, дроны и усиленный мониторинг, похоже, только рыбаки смогли оповестить британские власти о терпящих бедствие мигрантах: сильный ветер заставлял волны перехлестывать через борт, а люди могли упасть за борт или утонуть. Надувная лодка нелегалов плыла без капитана, без карты и без каких-либо представлений, когда они пристанут к берегу. Наконец, на горизонте появилось судно береговой охраны британских пограничных войск, которому ничего не оставалось, как принять на борт незаконных гостей. Капитан корабля сказал журналисту, что в противном случае они бы утонули. «То, что сделали французы, – это позор», – подчеркнул он. В ответ на запрос The Daily Telegraph представители французских властей заявили, что «действия морских ведомств сосредоточены на защите человеческой жизни и безопасного судоходства в проливе». По их словам, приоритетными являются помощь и спасение каждой лодки, переплывающей Ла-Манш, однако из-за их большого числа государственным организациям приходится оценивать уровень аварийной ситуации каждой из них и делать выбор в зависимости от потребностей и рисков каждого обнаруженного судна. Отмечается, что с начала 2020 года в Великобританию прибыло уже больше 6 тыс. 300 мигрантов – в три раза больше, чем в прошлом году. Ранее Британские правоохранители задержали в проливе Ла-Манш 125 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу страны и проникнуть внутрь. Из данных Евростата следует, что в 2018 году население стран Евросоюза стало больше исключительно в связи с миграцией, а не благодаря увеличению рождаемости В 2019 году Европу призывали готовиться к волне «климатической миграции». Газета ВЗГЛЯД писала, как Британию накрыл «кризис бездомных».

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях