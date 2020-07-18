В Британии задержали 125 мигрантов, переплывших Ла-Манш

Британские правоохранители задержали в проливе Ла-Манш 125 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу страны и проникнуть внутрь, пишут СМИ.

Мигранты перемещались на девяти лодках, сообщило издание Evening Standard со ссылкой на британское МВД, передает РИА «Новости».

Первая из них была задержана ночью в субботу, остальных задерживали по прибытию в течение дня. Откуда именно приплыли иммигранты, и их происхождение не сообщается.

Власти Франции также перехватили 18 человек, планировавших пересечь пролив, и вернули их обратно во Францию.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Британию накрыл «кризис бездомных».