Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи опустился на 0,92% и достиг 2947,54 пункта, а индекс РТС – на 1,07%, до 1238,42 пункта передает ТАСС.

К 10.09 индекс Мосбиржи находился на отметке в 2952,45 пункта (-0,76%). Индекс РТС торговался на уровне 1236,43 пункта (-1,23%).

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,26% – до $41,69 за баррель. Нефть сорта WTI опускается на 1,41% и торгуется на уровне $39,84 за баррель.