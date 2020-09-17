Ущерб от коронавируса к концу 2021 года оценили в 7 трлн долларов

Суммарный ущерб мировой экономике из-за распространения коронавируса нового типа к концу 2021 года достигнет 7 трлн долларов, считает главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун.

«На 2021 год мы не изменили наши прогнозы. Мировая экономика не будет восстанавливаться быстрее, чем прогнозировалось. Нам предстоит жить с вирусом еще много месяцев», – приводит слова Бун ТАСС.

«К концу 2021 года мировой ВВП потеряет 7 трлн долларов. Это серьезное потрясение», – заявила Бун в интервью газете «Эко».

В среду ОЭСР распространила доклад, в котором допустила снижение мирового ВВП в 2020 году на 4,5%, а не 6% (что прогнозировалось ранее) при позитивном развитии ситуации, связанной с распространением коронавируса. В новом отчете организации указывается, что падение мирового производства в 2020 году оказалось меньше, чем ожидалось, однако остается беспрецедентным для новейшей истории. В ОЭСР указали, что объемы производства быстро выросли после смягчения ограничительных мер и первоначального возобновления деятельности предприятий, но темпы глобального восстановления в летние месяцы несколько замедлились.

Накануне глава ФРС США Джером Пауэлл усомнился в перспективах восстановления американской экономики от последствий пандемии нового коронавируса.

Напомним, в июне ОЭСР не исключала падения мировой экономики в 2020 году на 7,6%. В марте ОЭСР прогнозировала замедление роста мировой экономики в 2020 году до 2,4%.

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