Глава ФРС усомнился в перспективах восстановления экономики США

Перспективы восстановления американской экономики от последствий пандемии нового коронавируса остаются крайне неопределенными, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

«Восстановление происходит быстрее, чем ожидалось в целом, и прогнозы членов Федерального комитета по открытым рынкам ФРС относительно экономического роста в этом году были пересмотрены в сторону улучшения по сравнению с прогнозом в июне. Несмотря на это, [уровень экономической] активности в целом остается ниже, чем до пандемии, и путь вперед остается в значительной степени неопределенным», – приводит слова Пауэлла ТАСС.

По мнению главы ФРС, полного экономического восстановления в США, вероятно, не будет, пока пандемия не пойдет на спад и люди не будут уверены в безопасности полноценного возвращения к работе.

Он также отметил, что ситуация на рынке труда в Соединенных Штатах улучшилась, но до полного восстановления еще далеко. «Число первичных заявок [на получение пособий по безработице] очень резко снизилось с крайне высокого уровня, который наблюдался в марте и апреле, до более низкого уровня, и оно продолжает оставаться либо на том же уровне, либо постепенно снижается», – сказал Пауэлл.

«Это говорит о том, что ситуация на рынке труда улучшилась, но впереди еще долгий путь до максимальной занятости, и потребуется какое-то время, чтобы вернуться к тому, что было», – подчеркнул глава ФРС.

«Во многих секторах экономики просто было слишком много перебоев. И теперь действительно сложно сказать точно, на каком этапе мы находимся», – добавил Пауэлл.

Ранее глава минфина США предупредил об угрозе разрушения американской экономики.

Напомним, согласно оценке бюро экономического анализа министерства торговли США, ВВП Соединенных Штатов по итогам второго квартала рухнул на 33%. При этом глава ФРС США Джером Пауэлл в мае прогнозировал обвал ВВП США по итогам второго квартала на 20%.

В первом квартале 2020 года ВВП США упал на 4,8% в годовом выражении. При этом квартальное снижение ВВП США назвали «прелюдией» к основному удару по экономике.

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