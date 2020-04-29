ВВП США упал по итогам квартала впервые за шесть лет

В первом квартале 2020 года ВВП США, по предварительным оценкам, упал на 4,8% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли Соединенных Штатов.

При этом аналитики, которых опросило агентство Reuters, ожидали снижения показателя только на 4%, сообщает РИА «Новости».



Отмечается, что в первом квартале 2019 года рост ВВП США в годовом выражении составил 3,1%, во втором – 2%, в третьем – 2,1%, в четвертом – также 2,1%.

Это первое квартальное сокращение экономики с начала 2014 года, а также самое низкое с четвертого квартала 2008 года. Тогда на фоне финансового кризиса экономика упала на 8,4% в годовом исчислении, напоминает ТАСС.

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