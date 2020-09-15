Сафронову пообещали показать материалы, в передаче которых он обвиняется

Обвиняемому в государственной измене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову обещали показать материалы, которые тот, по версии следствия, передавал чешской разведке, заявил адвокат Сафронова Иван Павлов.

«Следователь [ФСБ Александр] Чабан устно сообщил защите, что удовлетворил ходатайство Сафронова, в котором тот просил допросить его, предварительно показав те материалы, которые он, по мнению следствия, передавал чешской разведке. Таким образом, мы ожидаем, что следствие, наконец, продемонстрирует нам ту информацию, в передаче которой обвиняют Сафронова, после чего наш подзащитный сможет дать показания», – сказал ТАСС защитник Сафронова.

Ранее Сафронов направил в ФСБ ходатайство с просьбой разъяснить ему суть обвинений.

Обвиняемый заявил, смог усвоить из постановления о привлечении в качестве обвиняемого только то, что он «когда-то, кому-то, при невыясненных обстоятельствах» якобы сообщил «некую государственную тайну», о которой сам не имеет ни малейшего представления.

Лефортовский суд Москвы до 7 декабря продлил арест Сафронову, обвиняемому в государственной измене.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за якобы работы на одну из спецслужб НАТО. Он помещен в СИЗО «Лефортово».

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов якобы неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Сам Лариш также отрицает свою связь со спецслужбами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.

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