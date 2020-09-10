Сафронов обратился к ФСБ с просьбой

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, направил из СИЗО в ФСБ ходатайство с просьбой разъяснить ему суть обвинений.

Документ датирован 9 сентября, в качестве автора указан «узник «Лефортово» Сафронов И. И.». По словам одного из его адвокатов Ивана Павлова, ходатайство было составлено совместно с защитниками и передано представителям следствия через администрацию СИЗО, передает «Коммерсант».

По словам Сафронова, единственное, что он смог усвоить из постановления о привлечении в качестве обвиняемого, это то, что он «когда-то, кому-то, при невыясненных обстоятельствах» якобы сообщил «некую государственную тайну», о которой сам не имеет ни малейшего представления.

«Все как в сказке: «пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Больше по существу обвинения мне ничего не известно», – заявил Сафронов.

В своем обращении журналист уверяет следователя СУ ФСБ подполковника Александра Чабана, что он никогда не имел доступа к гостайне, а всю информацию получал из открытых источников.

При этом Сафронов пообещал дать разъяснения и ссылку на «конкретные открытые источники» информации, если его ознакомят с данными, из-из которых ему предъявили обвинение.

Также он попросил допросить его с предварительным предъявлением для ознакомления сведений, которые, как считает следствие, были им собраны и переданы чешской разведке.

Ранее в среду Лефортовский суд Москвы до 7 декабря продлил арест Сафронову, обвиняемому в государственной измене.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за якобы работы на одну из спецслужб НАТО. Он помещен в СИЗО «Лефортово».

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов якобы неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Сам Лариш также отрицает свою связь со спецслужбами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.

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