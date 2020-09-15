Минюст направил представления о лишении Пашаева статуса адвоката

Министерство юстиции отправило в региональные отделения адвокатских палат представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского и о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева.

«15 сентября главным управлением Минюста по Москве и управлением Минюста по республике Северная Осетия-Алания в адвокатские палаты соответствующих субъектов РФ внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Добровинского и о прекращении статуса адвоката Пашаева», – цитирует РИА «Новости» сообщение министерства.

Представления были внесены в связи с публичными высказываниями обоих адвокатов по делу актера Михаила Ефремова.

«Высказывания содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов, а также демонстрирует пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывает на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности», – добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что Минюст намерен внести представление о прекращении статуса адвоката Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского.

Перед этим квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.