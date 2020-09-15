Мурашко рассказал о побочных эффектах российской вакцины от коронавируса

Около 14% добровольцев, получивших прививку от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V», жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко сообщил, что «более 300 человек привито, у ориентировочно 14% возникают небольшие жалобы на слабость, на мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъем температуры», передает ТАСС.

«Это то, что описано в инструкции, это те осложнения, которые прогнозируемые. Они, как правило, в течение суток, максимум полутора, нивелируются», – пояснил он.

Министр также рассказал, что «параллельно идет и промышленная наработка большого количества доз вакцины, в том числе лиофильной и жидкой форм».

«Сегодня уже три крупных производителя непосредственно работают в этом направлении. Мы считаем, что все идет темпами в соответствии с дорожной картой», – сказал Мурашко.

Ранее в «Векторе» описали реакцию добровольцев на вакцину от COVID-19. Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.

Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.