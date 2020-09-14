В «Векторе» описали реакцию добровольцев на вакцину от COVID-19

Заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов рассказал о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса.

Ученый рассказал в эфире «Первого канала», что у всех участников испытаний вакцины обнаружили антитела к коронавирусу, и только шестеро из ста пожаловались на болезненные ощущения в месте укола после повторной вакцинации. Однако эта проблема решилась сама собой за «пару дней», передает РИА «Новости».

«Планируется, собственно, после регистрации препарата, что первые серии препарата для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре», – сказал Иматдинов.

В России разрабатывается сразу несколько вакцин, но наибольшие перспективы имеют две из них – разработки Центра имени Гамалеи и новосибирского «Вектора», считает вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что сейчас препарат «Вектора» проходит клинические испытания. Завершить их планируется в сентябре, затем предстоит получить государственную регистрацию.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила отличие разработки «Вектора». Вакцина пептидная — не несет биологического агента, и является абсолютно ареактогенной.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что у добровольцев, которые приняли участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной новосибирским центром «Вектор», не выявлено побочных эффектов

В начале сентября Роспотребнадзор сообщал, что все добровольцы, принявшие участие в испытаниях вакцины от коронавируса от центра «Вектор», получили препарат двукратно и покинули стационар.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.