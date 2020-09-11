У испытавших вакцину от центра «Вектор» не обнаружили побочных эффектов

У добровольцев, которые приняли участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной новосибирским центром «Вектор», не выявлено побочных эффектов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«За исключением незначительной и кратковременной (1-2 дня) болезненности в месте инъекции у нескольких добровольцев, привитых в рамках клинического исследования вакцины «ЭпиВакКорона», никаких побочных эффектов не отмечено», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что после вакцинации у добровольцев не было никаких симптомов и неблагоприятных проявлений.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что все добровольцы, принявшие участие в испытаниях вакцины от коронавируса от центра «Вектор», получили препарат двукратно и покинули стационар.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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