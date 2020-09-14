Пашаев выразил уверенность в смягчении приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что Мосгорсуд снизит срок на «год-полтора» актеру Михаилу Ефремову, которого признали виновным в деле о смертельном ДТП в Москве.

«Думаю, год-полтора Мосгорсуд ему скинет, проявят гуманность», – передает РИА «Новости» его слова на пресс-конференции в НСН.

Пашаев добавил, что приговор скорее всего отменит кассационная инстанция или Верховный суд России.

Кроме того, адвокат отметил, что доволен своей работой по делу актера и считает, что тот получил восемь лет из-за «заказа».

«Заказ чистый, на следствии говорили, что получит восемь лет», – сказал адвокат.

При этом Пашаев заметил, что в деле нет политики.

Он также пожаловался на угрозы, которые начали поступать, как только он вошел в дело Ефремова: якобы его угрожали лишить статуса и посадить в тюрьму.

«Своей работой мы довольны максимально... к сожалению, она не дала результата. Был заказ, процессуальным оппонентам было позволено все: наводящие, оценочные, повторные вопросы», – рассказал Пашаев.

По его словам, «по закону ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя было восемь лет давать» из-за смягчающих обстоятельств: характеристик, детей, наград.

Ранее Пашаев сообщил о намерении обжаловать вынесенный актеру приговор и жестко раскритиковал всех, кто называл его виновником сурового решения суда.

Напомним, во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева. При этом сам Пашаев отрицает отказ Ефремова от его услуг. Адвокат подчеркнул, что сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор.

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