Пашаев ответил на критику из-за приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев, защищавший интересы виновника в смертельном ДТП Михаила Ефремова, сообщил о намерении обжаловать вынесенный актеру приговор и жестко раскритиковал всех, кто называл его виновником сурового решения суда.

По словам адвоката, на судебном заседании потерпевшие просили меньше восьми лет колонии подсудимому не давать. Это оказалось решающим в вопросе назначения наказания. В делах о ДТП, по словам Пашаева, срок зависит исключительно от воли потерпевшей стороны, передает ФАН.

«Те, кто говорит, что Ефремов мог получить меньший срок, или не понимают в юриспруденции ничего, или провокаторы», – заявил он.

При этом Пашаев задался вопросом: «Разве в Уголовно-процессуальном кодексе есть такая статья, которая позволяет наказывать за адвоката и давать за него лишние два-три года?».

По его словам, «отвечать на этот вопрос правдиво никому не выгодно».

«Была одна задача – отводить внимание общественности от представления новых доказательств невиновности Михаила Ефремова по делу», – добавил он.

Кроме того, адвокат посчитал, что в апелляции Ефремову могут снизить срок наказания на полтора-два года.

К вопросу о смене адвоката, Пашаев заметил, что на это могли повлиять друзья Ефремова.

«Они знали, что избранная нами линия защиты повлечет отмену обвинительного приговора. Это вопрос доказательств. У них была задача заставить подзащитного отказаться от меня. На меня надавить – у них резьба сорвется», – сообщил он.

Также адвокат предположил, что суд и общество судили с якобы заранее определенным предубеждением к актеру.

«Однако должны были судить по закону Ефремова как обычного гражданина. Беспристрастность позволила бы исследовать и приобщить к делу все доказательства невиновности, о которых говорит защита», – подытожил он.

Напомним, во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева. При этом сам Пашаев отрицает отказ Ефремова от его услуг. Адвокат подчеркнул, что сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор.

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