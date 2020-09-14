Американец обстрелял прохожих из автомобиля

Двое человек погибли и еще несколько пострадали в результате стрельбы в штате Теннесси в Америке.

Данджело Дорси открыл огонь из автомобиля, едущего на запад по межштатной автомагистрали в округе Коффи. Дорси застрелил одного человека и ранил другого, рассказал глава бюро расследований штата Дэвид Рауш, передает РИА «Новости».

По сообщению Рауша, затем Дорси угнал автомобиль и взял в заложники двух человек. Одного из них, мужчину, позже нашли мертвым на автомагистрали, женщина не пострадала.

Ранее сообщалось о попытке стрельбы возле Белого дома США.