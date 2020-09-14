Политолог назвал Иркутск лидером среди регионов по креативности предвыборной кампании

Наиболее интересные креативные инициативы при подготовке к Единому дню голосования были продемонстрированы в нескольких регионах России, включая Севастополь и Татарстан. Однако самым творческим регионом в рамках прошедшей предвыборной кампании стоит считать Иркутскую область, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

«Довольно интересный креативный ход мы увидели со стороны врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева во время пандемии. На границах города были выставлены патрули в военном стиле, чтобы исключить завоз опасной инфекции, - сказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. - Так получилась третья в истории оборона Севастополя – уже от коронавируса. Это было важно и с событийной точки зрения, и визуально красиво сделано», - сказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Эксперт высоко оценил и качество вирусных предвыборных роликов главы Татарстана Рустама Минниханова: «Это рисованные мультфильмы, главным героем которых оказался Минниханов. Причем, для них выбирались необычные сюжеты. Героя там шутят, удачно каламбурят. Так что эти мультики сумели зацепить внимание массовой аудитории».

Ростовский губернатор Василий Голубев тоже поступил совершенно правильно, когда прервал свое участие в предвыборых дебатах, чтобы руководить тушением лесного пожара, добавил собеседник.

«В Иркутской области врио главы региона Игорь Кобзев возглавил рейд по задержанию «черных лесорубов». Очевидно, что это не губернаторское дело. Но с точки зрения привлечения внимания, это был удачный ход. Особенно учитывая, что его оппонент Михаил Щапов из КПРФ в тот момент взял паузу, почти прекратил кампанию», - отметил политолог.

Что касается оппозиции, то самую удачную кампанию провел как раз Михаил Щапов, считает Минченко. «Он продемонстрировал хорошую работу с образом. Например, сам сел за руль легковой машины и поехал по области, попутно делая репортажи в Сеть. Кстати, местное отделение «Единой России» ответило тоже творчески - практически в такой же «вояж» отправился и депутат Госдумы, секретарь Иркутского отделения партии Сергей Сокол. Так что лидером по креативности среди регионов следует признать Иркутск», - заключил политолог.

Напомним, политолог Олег Бондаренко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что главные мифы оппозиции по поводу Единого дня голосования (ЕДГ) были развенчаны, потому что явка, легитимность и представительность на выборах оказались на более чем достойном уровне.

В частности, промежуточные результаты обработки протоколов голосования свидетельствуют, что действующие руководители и врио губернаторов лидируют на выборах глав регионов. Ранее в Общественной палате России по итогам мониторинга пришли к выводу, что выборы 11-13 сентября прошли спокойно.