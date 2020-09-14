В «Родине» назвали рейдерством внесение кандидатов в Новосибирске в «умное голосование»

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев назвал «политическим пиратством» и «тупым рейдерством» включение кандидатов партии на выборах в заксобрание Новосибирской области в списки так называемого умного голосования, которое организуют сторонники блогера Алексея Навального.

«Только сейчас с большим удивлением узнали, что пара наших кандидатов на выборах в Новосибирской области числились, оказывается, в списках так называемого умного голосования. Занесены туда заочно, без всякого персонального согласия и тем более без согласования с руководством нашей партии», – написал Журавлев на своей странице в Facebook.

«Это не что иное, как политическое пиратство и самое тупое рейдерство», – отметил он.

Журавлев связал это с тем, что «у навальновской секты нет своих приличных кандидатов, вот они и тайком подворовывают у «Родины», передает ТАСС.

«Но думать, что наши соратники могут даже временно солидаризироваться с этими открытыми врагами России – это, конечно, верх идиотизма! И наши кандидаты не нуждаются в поддержке прозападного либерального болота», – добавил лидер партии.

Политолог Анна Федорова рассказала газете ВЗГЛЯД, что «умное голосование» – это механистичная идея, работающая по принципу «голосуйте за того, кого вам назвали, и неважно, что это за человек». Она отметила очевидность провала этого проекта.

Политолог Олег Бондаренко объяснил провал «умного голосования» в Томске и Новосибирске.