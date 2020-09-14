В Германии объяснили, как ОЗХО взяла анализы у Навального

Специалисты Организации по запрещению химического оружия сами взяли анализы у Навального, исходя из правил ОЗХО, заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

По ее словам, «это совершенно формальная процедура», поскольку подобные вопросы регулируются правилами ОЗХО, передает ТАСС.

«ОЗХО, руководствуясь этим, сама взяла пробы у Навального и запустит процедуру в соответствии с параграфом VIII 38 (e) Конвенции о запрещении химического оружия», – отметила Адебар.

Между тем в минюсте Германии отметили, что не получали новый запрос от российских властей по ситуации с Навальным, в том числе просьбу разрешить участие в следственных действиях в Германии.

В понедельник правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Однако управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия. Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Ряд европейских политиков отметили, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.