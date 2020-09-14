Омский врач объяснил невозможность отравления Навального «Новичком»

Заявления Германии об отравлении блогера Алексея Навального веществом группы «Новичок» расходятся с клинической картиной состояния пациента, сообщил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

По его словам, с позиции доказательной медицины данных об отравлении у Навального на момент госпитализации в больницу в Омске не было, «ни в клинике, ни в диагностике, ни в течение заболевания ничего подобного», передает ТАСС.

«Мы исходим из понятия доказательной медицины: первое – само происшествие, так называемая токсикологическая ситуация, второе – наличие клинической картины течения заболевания, третье – судебно- химическое исследование, ни один из этих трех столпов в нашем конкретном случае никак не проявился», – сказал Сабаев.

Врач подчеркнул, что в России анализы Навального проводились в нескольких лабораториях с применением самого современного оборудования и методик исследований.

В понедельник правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Однако управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия. Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Ряд европейских политиков отметили, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.