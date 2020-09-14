Богомаз одержал победу на выборах губернатора Брянской области Белозерцева переизбрали губернатором Пензенской области 14 сентября 2020, 07:03

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Действующий губернатор Пензенской области Иван Белозерцев набрал на выборах главы региона более 78% голосов, сообщил зампредседателя облизбиркома Алексей Климухин. Как сообщил Климухин по итогам обработки 100% протоколов, за Белозерцева проголосовали 78,72% избирателей, передает ТАСС. Олег Шаляпин (КПРФ) получил 8,45% голосов, Александр Васильев (ЛДПР) – 5,57%, Анна Очкина («Справедливая Россия») – 4,44%, Петр Чугай (Партия пенсионеров) – 1,48%. Напомним, как свидетельствуют промежуточные результаты обработки протоколов голосования, действующие руководители и временно исполняющие обязанности губернаторов лидируют на выборах глав регионов России.

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