Орбиту МКС решили скорректировать из-за американского спутника

Орбита Международной космической станции (МКС) будет скорректирована, чтобы избежать столкновения с космическим аппаратом США, ставшим космическим мусором, сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации сообщили, что «14 сентября 2020 года, в 02.23 по мск прогнозируется сближение МКС с американским спутником BRICSat-2, превратившимся в так называемый космический мусор», передает ТАСС.

Специалисты подтверждают необходимость маневра уклонения станции от опасного предмета. Маневр «может быть запланирован в период с 00.00 до 01.00 по московскому времени» в понедельник.

Напомним, в июле МКС провела маневр уклонения от космического мусора.