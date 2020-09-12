Ракета частной американской компании не достигла орбиты из-за аварии

Ракета-носитель частной американской компании Astra, запущенная в субботу с космодрома Кодьяк на Аляске, не достигла орбиты из-за аварии первой ступени.

Astra сообщила в Twitter, что старт был успешным, однако «полет закончился на этапе работы первой ступени».

Компанию поддержал основатель SpaceX Илон Маск, написав: «Нам потребовалось четыре запуска, чтобы выйти на орбиту. Ракеты – это тяжело».

Частная американская компания Astra была образована в 2016 году. Она разработала двухступенчатую ракету для запуска космических аппаратов. В 2018 году ракета совершила два суборбитальных полета с космодрома Кодьяк, которые тоже были аварийными, передает РИА «Новости».

Со своей ракетой компания участвовала в конкурсе управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA), но к заданному сроку не сумела вывести спутники на орбиту. При подготовке к первому орбитальному пуску в марте 2020 года ракета разрушилась на стартовом комплексе.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал создать ракету лучше, чем у Маска.